朱立倫偕同侯友宜、韓國瑜頭寮謁陵 宣示國民黨堅守經國先生路線
故總統蔣經國先生逝世36週年將屆，中國國民黨主席朱立倫今（1）日偕同總統候選人侯友宜、不分區立委候選人韓國瑜以及多位中常委、黨務主管、不分區立委候選人等，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵。朱立倫表示，國民黨一直堅守經國先生的路線，但搞台獨、破壞中華民國、把中華民國當作災難，把中華民國當作神話的，相信經國先生絕對不會接受這樣的人領導中華民國。
記者余祥／台北報導
國民黨秘書長黃健庭、政策會執行長曾銘宗、桃園副市長蘇俊賓、立委費鴻泰、游毓蘭、溫玉霞以及不分區立委候選人葛如鈞、翁曉玲、吳亮儀、許宇甄、李玉嬋、李霞、楊應超、鍾沛君、沈采穎、何嘉霖、丁瑀、楊智伃、康晉瑜以及多位中常委、黨務主管等，今日都陪同出席桃園大溪頭寮陵寢謁陵。
朱立倫稍早接受媒體聯訪時表示，經國先生是國民黨前主席，也是中華民國前總統，經國先生的精神就是國民黨的精神，其主張就是國民黨的主張，國民黨一直堅守經國先生的路線。
朱立倫強調，任何認同經國先生路線的，他們都贊成，但搞台獨、或破壞中華民國的，絕對不是經國先生的路線。如果把中華民國當作災難，把中華民國當作神話，他相信經國先生也絕對不會接受這樣的人來領導中華民國。