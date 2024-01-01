足球／38歲C羅再拚年度進球王 體脂7%秀「冰塊腹肌」破千萬按讚
38歲的足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）持續上演不老傳奇，去年為俱樂部和國家隊累計踢進54球，成為全球足壇年度進球王。C羅在受訪時表示，2023年是美好的一年，很高興達到這項成就，今年期許自己也能繳出同樣的表現。
記者路皓惟/綜合報導
C羅以54顆進球排名足壇第一，擊敗了德甲拜仁慕尼黑、英格蘭前鋒Harry Kane及法甲巴黎聖日耳曼前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）的52球，以及曼城、挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）的50球。
「我非常開心，這對我個人和團隊來說都是豐收的一年，我進了很多球，為艾納斯和國家隊提供很多幫助，我感覺很好，也覺得很快樂，新的一年我要再拚一次（年度進球王）。」C羅表示。
自2023年1月加盟沙烏地阿拉伯艾納斯以來，C羅在50場比賽攻進44球。目前的沙烏地職業聯賽中，C羅寶刀為老，目前18場比賽攻進20球，並有9次助攻。
C羅日前他在Instagram上PO出健身照，秀出超狂的「冰塊腹肌」，短時間已經吸引超過1100萬粉絲按讚，而這一切歸功於他的嚴格自律，完全不碰垃圾食物，訓練也從未偷懶。
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