向假民調公司宣戰　柯文哲：做得票率僅十幾趴的開票後要退出台灣

賴清德坦承失言　黃暐瀚評勝選機率「容不下再犯錯」

▲賴清德失言稱「中華民國是災難」成為在野黨攻擊的目標，黃暐瀚認為賴目前是正港「脆弱領先」，但容不下再次犯錯。（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德失言稱「中華民國是災難」成為在野黨攻擊的目標，黃暐瀚認為賴目前是正港「脆弱領先」，但容不下再次犯錯。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前於辯論會上稱「中華民國是災難」，隨即及坦承失言，讓在野黨把握機會猛攻，對此資深媒體人黃暐瀚今（1）日表示，這對於賴拓展「藍白票源」會是很大的阻礙，但認為還是會贏，但會很辛苦，雖領先但極脆弱，「容不下再次犯錯」。

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賴清德在辯論會上脫口稱「中華民國是災難」，在選戰白熱化階段，立即成為在野黨攻擊的焦點，對此黃暐瀚表示，佛跳牆做到會爆炸，是不允許的，而選中華民國總統，說「中華民國是災難」也是不允許的。

黃暐瀚說，賴清德在辯論會上失言後，立刻會後記者會澄清是口誤，少講了《憲法》二字，但藍營不接受，認為「中華民國憲法」一樣不會是災難，賴清德怎麼可以這樣說？

於是賴清德昨日二度補充，說中華民國憲法，不等於「九二共識」，把憲法跟九二共識混淆在一起，非常危險。這個說法，由總統蔡英文在今天的元旦記者會親自認證，「中華民國」與「中華民國憲法」都不是災難，把中華民國憲法等同「九二共識」，再拿「九二共識」跟對岸對談，其結果只會得到「一個中華人民共和國」的結論，不會有「中華民國」的存在空間，這對台灣，才會是災難。

黃暐瀚表示，所以九二共識、一中憲法與中華民國，都是不同層次的意涵，賴清德的做法與總統蔡英文沒有區別，但在說法上，卻被藍白找到了破口與漏洞。

黃暐瀚說，顯而易見，接下來選前12天，藍白會繼續猛打賴清德失言，強化賴清德「台獨工作者」的不安定感，這對賴清德拓展「藍白票源」會是很大的阻礙，關鍵就在於，如果沒有藍白選民的支持，賴清德最後能不能贏？答案應該是可以，但會贏的很辛苦，正港的「脆弱領先」，雖領先但極脆弱，容不下再次犯錯。

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