賴清德坦承失言　黃暐瀚評勝選機率「容不下再犯錯」

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黃暐瀚說，賴清德在辯論會上失言後，立刻會後記者會澄清是口誤，少講了《憲法》二字，但藍營不接受，認為「中華民國憲法」一樣不會是災難，賴清德怎麼可以這樣說？
於是賴清德昨日二度補充，說中華民國憲法，不等於「九二共識」，把憲法跟九二共識混淆在一起，非常危險。這個說法，由總統蔡英文在今天的元旦記者會親自認證，「中華民國」與「中華民國憲法」都不是災難，把中華民國憲法等同「九二共識」，再拿「九二共識」跟對岸對談，其結果只會得到「一個中華人民共和國」的結論，不會有「中華民國」的存在空間，這對台灣，才會是災難。
黃暐瀚表示，所以九二共識、一中憲法與中華民國，都是不同層次的意涵，賴清德的做法與總統蔡英文沒有區別，但在說法上，卻被藍白找到了破口與漏洞。
黃暐瀚說，顯而易見，接下來選前12天，藍白會繼續猛打賴清德失言，強化賴清德「台獨工作者」的不安定感，這對賴清德拓展「藍白票源」會是很大的阻礙，關鍵就在於，如果沒有藍白選民的支持，賴清德最後能不能贏？答案應該是可以，但會贏的很辛苦，正港的「脆弱領先」，雖領先但極脆弱，容不下再次犯錯。
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