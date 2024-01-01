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2024不想再失眠！「自我檢測中2個」快就醫：劇烈運動會睡不著

▲2024年想好好睡覺、不想再失眠，快做自我檢測，若是「中兩項」建議就醫諮詢。（圖／取自photoAC）
▲2024年想好好睡覺、不想再失眠，快做自我檢測，若是「中兩項」建議就醫諮詢。（圖／取自photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

許多人有失眠問題，不管是身體不適或是環境、精神因素等，都可能造成難以入眠。醫師表示，民眾可以先養成書寫睡眠日誌的習慣，將近2周睡眠期間所出現的不尋常行為，如夢魘、夜驚、夢遊、磨牙或恐慌等記錄下來，內容愈詳細，愈能找出失眠原因，對治療會更有幫助。

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新國民醫院神經科主治醫師柯子翔說，詳細的「睡眠日誌」是找出失眠最好方法，也是治療選擇的最佳依據，若醫師還需要較為客觀的臨床指標，可進行睡眠生理檢查法，排除特殊的睡眠疾病，以瞭解個人的睡眠生理動態，掌握具體的數據後，診斷更周延。

▲時鐘、時間、失眠、凌晨。（圖／取自photoAC）
▲到了深夜睡不著，或是凌晨醒來數次，都是失眠問題，可先書寫「睡眠日誌」作為治療依據。（圖／取自photoAC）
柯子翔指出，民眾若沒有辦法執行上述建議，也有自我評估的方法，可根據過去4周的睡眠狀況，檢視是否有下列症狀，若有2個、或2個以上的答案是「常常如此」，建議和醫師討論睡眠情形與治療方式：

🔲有入睡困難的情形。
🔲需要超過1個小時以上才能睡著。
🔲夜間會醒來3次以上。
🔲夜間醒來，要30分鐘以上才能入睡。
🔲早上會太早醒來。
🔲擔心不能睡好。
🔲會喝酒幫助入睡。
🔲躺床時腿部會有不安寧或抽動的感覺。
🔲早上會起不來。
🔲醒來時仍然感覺疲倦。
🔲睡眠無法讓我感到精神飽滿甦醒。
🔲雖然躺床時間夠長，卻未得到足夠睡眠。
🔲睡眠讓我在白天覺得疲乏。

柯子翔指出，某些民眾會自行使用安眠藥來解決失眠苦惱，但長期用藥物來建立足夠的睡眠時間，可能造成成癮等問題。

除了藥物治療之外，更需配合睡眠衛生原則或非藥物治療，例如良好的睡眠習慣、放鬆緩和的活動及正確的睡眠認知，以及認知行為治療等，這樣才能保持最低的有效劑量，同時也不會影響白天生活功能。

▲女網友分享自己剛睡醒就滑手機，結果鬧出大烏龍的親身經驗。（圖／Shutterstock）
▲睡前滑手機是大忌，藍光刺激會讓身體持續興奮，造成夜間睡眠障礙。（圖／Shutterstock）
🟡預防失眠6大注意事項：

1、固定每天就寢及起床時間。

2、睡前避免使用藍光產品如手機、電腦等。

3、戒菸。

4、不要吃得太飽或喝太多飲料。

5、避免在睡前4小時內劇烈運動。

6、若有服用安眠鎮靜等藥物，須按照醫師指示服用，以防成癮問題發生。

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