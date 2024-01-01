拜登政府繞過國會審查　批准以色列彈藥軍售案

新年伊始　哈瑪斯向以色列發射多枚火箭

▲哈瑪斯向以色列發射多枚火箭。(翻攝X平台@IDF)
▲哈瑪斯向以色列發射多枚火箭。(翻攝X平台@IDF)

中央廣播電臺

據法新社報導，在跨入2024年後不久，哈瑪斯(Hamas)從加薩走廊(Gaza Strip)發射數枚火箭，瞄準了特拉維夫和以色列南部。但大部份火箭都被以軍的鐵穹防空系統攔截。

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空襲警報響起，在特拉維夫的記者看到以色列飛彈防禦系統攔截火箭。原本聚集在街頭慶祝除夕夜和迎接新年的人們立即避難，但也有一些人則繼續聚會。

法新社記者報導，對以色列南部的攻擊發生在午夜(格林威治標準時間12月31日22時)，1分鐘後又發生了另一次針對特拉維夫的攻擊。

以色列人澤梅爾曼(Gabriel Zemelman)在特拉維夫的一家酒吧外告訴法新社，「我很害怕，就像這是我第一次看到飛彈一樣，太可怕了」。他和朋友在這裡一起慶祝新年。

哈瑪斯集團所屬武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)在社群媒體上發佈的一段影片中，宣稱發動這兩起攻擊事件。

艾茲丁‧卡薩姆旅說，他們使用M90火箭彈，來「回應以色列對平民的屠殺」。

以色列軍方也證實了這次攻擊。

以色列軍方在社群媒體指出，哈瑪斯「決定2024年一開始就向以色列發射一連串火箭彈」。

以色列國防軍(IDF)在社群平台「X」發文指出：「新的一年，依舊是同樣的哈瑪斯恐怖主義，目前仍有129名以色列人質被關押在加薩，哈瑪斯也在2024年一開始就向以色列發射火箭。在人質都回家之前，沒有什麼『新年快樂』可言。」

以色列則繼續轟炸加薩走廊。哈瑪斯衛生部表示，至今造成至少2萬1,822人死亡，其中大多數是婦女和兒童。

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