副總統辯論／要評對手優點　吳欣盈反讚柯文哲：不貪、很勤勞

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TVBS代表錢怡君提問，2016年蔡總統完成政黨輪替，曾說要團結的總統，但現在台灣更團結了嗎？從媒體角度來看，這次總統大選負面選舉比以往更激烈，不同立場的人在網路上互相攻擊、霸凌、網軍橫行，台灣陷入更對立、分裂，請問三位若當選，要如何團結台灣？有什麼具體做法？此外，請評價對手的優點。
趙少康回應，蕭美琴對美工作做得不錯，吳欣盈財經專業，也是她的優點。趙感嘆，媒體風氣搞得這麼壞，當然是民進黨造成的，不聽話的中天就把它幹掉、喜歡的媒體就給它錢，幾億、幾十億這樣給，政府預算書拿出來就看到，「幾乎有80%媒體都是綠媒，打開電視看看，幾乎替民進黨宣傳，在座的自由時報不是嗎？也是綠媒，所以大家講三民自，在這樣情況下媒體情況會好嗎？」
趙少康提到，若是國民黨執政，絕對不會對他好的媒體就給他錢，政府若有預算，一定公平、公開分配、投標，也絕對不會利用媒體，當成御用媒體，打擊對手；他批評，政府養了一堆網民、網紅，漫天的汙衊對方，這非常不好，媒體是民主的第四權，民進黨沒執政時，說要爭取百分之百言論自由，執政後卻打壓異己，箝制媒體，還想禁止小紅書、抖音，可以說是無所不用其極，「我們執政絕對不會這樣做」。
蕭美琴則說，剛投入這場選戰時，有媒體朋友問她，當時也提到趙少康先生曾經是政治金童，口才非常地好；吳欣盈女士對國際事務也很熱衷，也有為國家奉獻的理想，這點她也非常的敬佩。
不過，蕭美琴說，總統選舉的舞台並不是戰情室，是要討論國家未來的發展，那社會上有很多的分化跟對立，一部分也是中國認知戰想要達到的目標，很多國家也一樣面臨這些挑戰。她說，新興社群媒體的平台的凝聚造成物以類聚，我們同樣的理念比較難跟其他不同意見的人來做溝通，所以她認為總統、副總統需要去面對這個問題，創造更多不同的理念、不同意見可以對話的平台。
蕭美琴提到，若她當選的話，作為未來的副總統，來邀請趙先生還有吳女士一起來共商國事，當然在總統的授權之下，她願意以這次總統選舉政見有共同一致的地方，來一起合作一起努力讓台灣更好，有理念不一樣的地方，我們一起溝通、一起來討論，提供給總統以及未來的行政院施政的方向以及參考。
蕭美琴強調，她一直是秉持著希望台灣能夠更團結、能夠更和諧，所以她也不想要在這一場選戰當中以罵人或是散佈仇恨、情緒來打這一場選戰，「我希望支持我們的朋友是因為愛護台灣、守護台灣、讓台灣更好的精神來支持我們，所以我們始終提出提出國家希望工程，提出我們的理念，爭取更多人團結與支持」。
吳欣盈回答時並未回應對手優點，卻稱讚柯文哲，「他不貪、他很勤勞、是用數字治國」，對於國防、勞健保議題，會像醫師一樣，勇敢面對問題、找解方；不過，在第三階段、交互詰問時，吳上場補充，她剛忙著稱讚主席，卻沒有說趙是政治金童、蕭是外交女士。
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