轟公司化有「差別待遇」！台鐵產工醞釀春節不加班 杜微回應了
交通部台灣鐵路管理局今（1）日起，正式改制為國營台灣鐵路股份有限公司，針對台灣鐵路產業工會連署春節不加班、依法休假，台鐵公司首任董事長杜微表示，春節疏運已有計畫，同仁有意見可在工時會議提出，公司會盡早召開工時協商會議，也會善意妥當處理。
記者林莞茜／綜合報導
台鐵局在2024元旦，卸下百年招牌，正式掛牌成為台鐵公司，今日早上10點半在台北車站舉行揭牌儀式，台鐵公司董事長杜微表示，台鐵公司重新開始，在成立之初，會先把安全及服務做好，後續再來進行票價調整的研議，也會看外界的態度跟建議來擬訂調整方案；交通部長王國材也稱，現階段最重要的是轉型後的旅客安全與同仁照顧，過去台鐵本質上是行政單位，累積虧損龐大，財務負擔成為其營運困境，今起債務清零、重新開始。
針對台鐵公司化，台鐵產公指出，推動改制等到最後，關於安全改革最重要維修經費，政府最後只願意出一半、落實安全改革的員工，甚至還存有差別待遇，甚至不乏因為改制而離開的優秀師傅，也有一個站瞬間少了幾十人，連基本休假都出問題，也因如此產工發動2024春節依法休假連署，預計連署到1月底，2月決定是否行動，恐將衝擊春節疏運。
對此，杜微回應，春節疏運早就有計畫，同仁有意見可以提出來，公司會盡早召開工時協商會議，歡迎有意見同仁都能參加，工時協商會議將了解同仁需求，公司會善意去妥當處理。