副總統辯論／吳欣盈建議要有特偵組　民眾黨澄清：斷句產生誤會

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在交叉詰問時，趙少康質疑，現在再生能源有10％嗎？2025年怎麼可能做到非核家園？這不是騙人嗎？而綠能反而變成貪瀆外衣，很多人披著綠能外衣進行貪瀆之實，前立委賴勁麟當18家董事長，他女兒賴品妤是雲豹小公主，台電賠5000多億，雲豹1000萬資本額可以做百億生意，「台電虧倒，雲豹吃飽」，該如何解決這些問題？
蕭美琴回應，再生能源以及綠電的政策是國家發展非常重要的，全世界許多大型企業，包含台灣的護國神山台積電，都已經簽署RE100，就已經是再生能源100倡議，在未來的20幾年內，需要達到不只是這些企業本身，還有他們所有的供應鏈都要用綠電，而國際對再生能源的認知不包含核電的。
蕭美琴提到，因此要全力的來推動再生能源，再生能源現在有光電、有風電，「你們一直在抹黑綠能、抹黑再生能源，但是事實上到目前為止，涉及到爭議或是你們口中的弊案不到1%」，許多的產業包含外資看好台灣，許多外資也在投資台灣的再生能源、台灣的綠電，「我們必須承認進度上確實有一點落後，我們碰到這幾年的疫情，全球供應鏈也發生中斷的現象」。
蕭美琴指出，會極力地趕進度，只要大家共同的支持，她相信台灣再生能源，可以導入新的科技、新的技術，那未來全世界還有一些新的研發，我們在下一個階段，不管是氫能發電以及沼氣發電、地熱發電等的再生能源，都是我們會持續去探索跟國際接軌，一起分享資訊、分享做法，成功往前走的路徑。
吳欣盈回應，台灣是以製造業出口為主國家，因此要務實態度，面對能源是否足夠，及是否有堅韌性，所以核電不能用意識形態操作、要與民眾溝通；她提到，核電、太陽能板都有廢物，唯一沒有廢物的就是核融合，但這科技還不夠成熟。
吳欣盈指出，兩年前公投投票，民進黨用資源讓四大公投不過，但這不代表人民要廢核四、人民要吃萊豬、18歲公民權不能被重提。
至於反貪部分，吳欣盈指出，民眾黨立場建議要有特偵組，能發揮獨立辦案制度，而不是設立機關，讓執行者上下其手。
不過，對於該說法，民眾黨事後發出聲明，指稱該斷句產生誤會，吳欣盈原意，應是本黨不認為要另設「特偵組」，應該由原有體制發揮功能，柯文哲政見並無改變。
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