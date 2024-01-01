日本7.6強震！視網膜「剛還在石川」曝警報狂響：大家都在打電話
日本石川縣能登地區當地時間今（1）下午4點連續發生兩起地震，分別為規模5.7、規模7.6強震，日本氣象廳對此也發布海嘯相關警報，針對石川能登地區更是發布「大海嘯警報」。對此，飛往日本跨年的網紅視網膜當時正乘坐列車自石川縣金澤市，他表示車廂不僅發出警報聲，車廂的人也全擠到走廊打電話。
記者賴禹妡／綜合報導
視網膜稍早於臉書粉專發文，表示在搭乘列車時突然收到地震速報，車廂也發出警報聲，「石川縣能登地方發生規模7.6強震，最大震度7級」。而他一個多小時前才剛剛離開金澤市，現在車廂內的人都在走廊打電話，「希望沒什麼災情」。
視網膜隨後更新，表示他人剛到京都，但下一班自金澤往京都的列車已經因為強震被取消了，讓他直呼實在太驚險。貼文曝光後，網紅陳沂也留言透露「我在宇都宮逛大創，所有人的手機都響起警報狂震動，建築物裡搖超大」。
日本氣象廳稍早通報，石川縣能登於當地時間1日下午4時6分發生地震，震央位於能登地區，規模為5.7，接著下午4時10分又發生規模7.6地震，屬於淺層地震，最大震度7級；當局發布海嘯警報，包含富山縣、石川縣慎防3公尺以上，最高5公尺大浪。