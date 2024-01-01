副總統辯論／蕭美琴允諾當選邀在野推動AI　趙少康批台灣太保守

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不過，趙少康也提到，他前幾天看到一個新聞，中國是僅次於美國的AI投資國，中國騰訊、華為等民間公司一年投資950億元美元，台灣10年才投資3000億新台幣，怎麼跟人家拚？今天民進黨做了什麼？怎麼跟中國競爭，領先人家一個世代，民進黨政府顯然太保守、太落伍。
蕭美琴回應說，當選後找趙、吳兩人一起推動，除資通安全以外，數位治理也都需要良好的規範，以及個資的保護，那另外還有很多新的技術是在應用層面上，AI的範圍其實非常的廣，不只是從傳統所知道的這些晶片科技硬體的製造，涉及許多軟體的應用，面向包含藝術，包含健康等等的各個領域，所以還是要全力的支持整體對AI的應用，以及相關軟硬體的配套跟建設，那至於政府的一些服務，包含是不是要有遠距投票，包含吳欣盈剛剛所提到的這個問題，以及其他所謂的E-government，政府E化，也是政府一直在推動的，但我們更希望能夠確保在個資和資安的保障之下，持續全面地來推動。
蕭美琴提到，除了AI之外，台灣正在跟美國談的貿易協定當中，也有下一批的議題當中，有數位貿易 digital trade，這個議題涵括的層面也非常廣，我們能夠跟主要的貿易國家來接軌、來建構一致的標準、來建構對未來產業共同的信心，可以成為全球不只是台北跟矽谷在同一個Eco-system共同發展的領域之外，我們可以放眼世界跟全球合作，用雙邊剛簽署的協議來作為基礎。
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