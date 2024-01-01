日本石川縣7.6強震！多地區發布海嘯警報 上萬人湧即時影像轉播
日本石川縣能登地區在1日下午4時6分（台灣時間下午3時6分）連續發生規模5.7及7.4的地震，包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登發布海嘯警報，其中石川能登更發布「大海嘯警報」，當局迅速呼籲民眾進行避難。不少民眾也紛紛打開網路直播，一度超過7萬網友透過即時影像關注當地情況。
國際中心徐筱晴／綜合報導
日本石川縣能登地區當地時間1日下午4時6分連續發生兩起地震，分別為規模5.7、規模7.6強震，最大震度7。石川縣能登半島震感強烈，地震深度極淺，日本氣象廳隨後向包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登等區域發布海嘯警報，預估新潟縣、石川縣沿岸可能面臨3公尺左右的海嘯，而本州島日本海沿岸及北海道日本海沿岸也可能受到約1公尺高的海嘯威脅。
由於正值日本新年期間，原先日本各個電視台都在播放新年特別節目，但在地震發生之後，不僅特別節目緊急換成新聞，也有不少民眾紛紛轉向網路直播，當地的即時影像轉播一度湧入了7萬人，日本TBS線上直播也一度超過10萬人同時觀看，在聊天室中也能看見不少網友留言「天佑日本」、「石川縣沒事吧」等。
這次能登半島規模7.6地震是日本海中部自1983年5月26日規模7.8「日本海中部地震」以來日本海中部區域發生的最強地震。「日本海中部地震」當時引發高達14.9公尺海嘯，並造成104人罹難，其中有100人死於地震引發的巨大海嘯。
在規模7.6地震發生之後，石川縣能登半島附近仍不時發生地震，也傳出了有民眾受傷、電話無法使用、停電、火災等情況，石川縣輪島市地面還出現大規模地裂，但詳細災情仍還有待進一步報導。