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副總統辯論／賴競總諷：趙少康是侯友宜褓母、吳欣盈是柯文哲鸚鵡

▲副總統辯論會下午落幕，民進黨副總統候選人蕭美琴出席辯論會後記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.01）
▲副總統辯論會下午落幕，民進黨副總統候選人蕭美琴出席辯論會後記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.01）

記者陳佩君／台北報導

副總統辯論會今（1）下午落幕，民進黨發言人張志豪表示，在辯論會中能看出，藍白唯一的共識，就是攻擊民進黨，國民黨副總統候選人趙少康是大放厥詞、演錯角色，民眾黨副總統候選人吳欣盈則是拿錯小抄、答非所問；民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍則說，綜觀整場辯論會，趙少康根本是國民黨總統候選人侯友宜的褓母，吳欣盈則是民眾黨總統候選人柯文哲的鸚鵡。

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張志豪表示，趙少康在整場的辯論會中，不管是對於台灣的經濟表現、能源議題，甚至是外交、國防，在在都是把錯假訊息當成事實在講，並且把中國當成台灣的唯一出路。在結論時，趙少康甚至同樣只有罵賴清德，並且把堅守主權的立場，當成是一種挑釁，把中國的介選，當成是台灣的問題，持續恐嚇人民。

談及中國要求五月天表態政治議題時，張志豪說，趙少康甚至還逼迫五月天應出面說明，根本就是和中國沆瀣一氣、檢討被害者，「趙少康果真是看到中國就卑躬屈膝，還演錯角色把辯論會當成少康戰情室」。

至於吳欣盈，張志豪表示，吳欣盈在今天的辯論會中，針對提問時常答非所問，在媒體提問「可否評價另外兩組候選人，並說出一項優點」，吳欣盈卻像拿錯小抄，文不對題回答稅收、綠能轉型等主張，甚至在最後還稱讚民眾黨總統候選人柯文哲，完全沒有回答到媒體的提問；在講述OECD國家勞工自提率講錯數字、還稱民眾黨支持特偵組，與柯文哲立場完全迥異，令人摸不著頭緒。

張志豪表示，反觀蕭美琴，是整場辯論會中唯一不抹黑、不謾罵，理性講述政見、針對抹黑攻擊，也正面給予回應的候選人，相信國人可以看出，賴清德與蕭美琴才是能真正穩健、理性帶台灣繼續往前走的正副總統候選人。

此外，戴瑋姍表示，經統計，該場辯論會中，吳欣盈接連召喚柯主席超過20遍，平均每6分鐘召喚一遍，令人費解吳欣盈為何要在副手辯論會上，化身為柯文哲的傳聲筒、留聲機，甚至脫口表示「剛剛上場節目結束之前我忙著稱讚主席」，全然不見吳欣盈作為一個副總統候選人的高度、主張與主體性，更加證實民眾黨就是一人威權政黨，不能忘記柯主席的遵遵教誨，還必須記得誇獎柯主席。

至於趙少康，戴瑋姍批評，持續以錯假訊息替侯友宜辯護，包括宣稱台灣有8成以上媒體都是綠媒、屏東居民希望核電廠延役、外商因台海問題因此不投資台灣等，戴瑋姍質疑，趙少康每一則發言，幾乎都摻有錯假訊息，試圖分化台灣社會，「政媒兩棲的趙少康最沒資格稱媒體具有特定政黨色彩」。

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