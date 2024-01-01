副總統辯論／賴競總諷：趙少康是侯友宜褓母、吳欣盈是柯文哲鸚鵡

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談及中國要求五月天表態政治議題時，張志豪說，趙少康甚至還逼迫五月天應出面說明，根本就是和中國沆瀣一氣、檢討被害者，「趙少康果真是看到中國就卑躬屈膝，還演錯角色把辯論會當成少康戰情室」。
至於吳欣盈，張志豪表示，吳欣盈在今天的辯論會中，針對提問時常答非所問，在媒體提問「可否評價另外兩組候選人，並說出一項優點」，吳欣盈卻像拿錯小抄，文不對題回答稅收、綠能轉型等主張，甚至在最後還稱讚民眾黨總統候選人柯文哲，完全沒有回答到媒體的提問；在講述OECD國家勞工自提率講錯數字、還稱民眾黨支持特偵組，與柯文哲立場完全迥異，令人摸不著頭緒。
張志豪表示，反觀蕭美琴，是整場辯論會中唯一不抹黑、不謾罵，理性講述政見、針對抹黑攻擊，也正面給予回應的候選人，相信國人可以看出，賴清德與蕭美琴才是能真正穩健、理性帶台灣繼續往前走的正副總統候選人。
此外，戴瑋姍表示，經統計，該場辯論會中，吳欣盈接連召喚柯主席超過20遍，平均每6分鐘召喚一遍，令人費解吳欣盈為何要在副手辯論會上，化身為柯文哲的傳聲筒、留聲機，甚至脫口表示「剛剛上場節目結束之前我忙著稱讚主席」，全然不見吳欣盈作為一個副總統候選人的高度、主張與主體性，更加證實民眾黨就是一人威權政黨，不能忘記柯主席的遵遵教誨，還必須記得誇獎柯主席。
至於趙少康，戴瑋姍批評，持續以錯假訊息替侯友宜辯護，包括宣稱台灣有8成以上媒體都是綠媒、屏東居民希望核電廠延役、外商因台海問題因此不投資台灣等，戴瑋姍質疑，趙少康每一則發言，幾乎都摻有錯假訊息，試圖分化台灣社會，「政媒兩棲的趙少康最沒資格稱媒體具有特定政黨色彩」。
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