《未來少女》日光之橙連趕2場跨年！靠零食果腹維持完美

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此次跨年演唱會一次橫跨兩縣市，行程雖累，但能跟粉絲一起迎接2024年，日光之橙都感到非常滿足和開心，這將是開年的第一個美好回憶，成員們說到，在台北趕台中的跨年車上不能吃太飽，但為了儲備熱量在台上熱歌載舞，公司的車上準備非常多零食，薯片、餅乾、麵包，和她們喜歡喝的麥香紅茶及口香糖，在趕通告之餘來點吃的樂趣！
日光之橙隊長Bonnie表示，從3歲開始，爸爸每次跨年都會帶著全家到台北101附近，找最佳觀賞景點度過新的一年；來自大阪的麻由則透露日本新年就會吃蕎麥麵，因為有吉祥的象徵，蕎麥本身是很強韌的植物，代表著堅毅，蕎麥麵長長的麵條象徵長壽，且麵條容易咬斷，象徵能徹底擺脫過去一年的辛苦。
她也分享到，大家會根據每個人的年紀吃掉相應的幾顆黑豆，每戶人家還會準備豐盛的便當小菜，每一道菜色都有非常豐富的寓意。當然，最開心的就是可以領長輩發的紅包！麻由感嘆，因為行程繁忙，已經連續6年都在台灣過元旦了，她也祈願遠在日本家裡的長輩及家人平安健康快樂。
從小生活在泰國的Phoebe回憶，家裡的過年比較像西式的過年，非常有儀式感，當地的泰國人會放煙火狂歡，是和朋友聚會的開心的一天。住在高雄的玉歆分享到，家裡在跨年的那天，會用大紙寫下一個年字跨過去，告別前一年的倒霉事，迎接新的一年好運的到來，習俗非常獨特。
而成員ashlee和仍在唸書的Cherry、宥彤說到，通常會跟朋友出去跨年，或是和家人一起倒數。日光之橙連趕2場跨年活動，一開春就有好的開始，隨著2024新的一年到來，成員們也將迎接滿滿的通告行程，她們不嫌累，希望新的一年能帶給粉絲更好的表演，展現滿滿的誠意。
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