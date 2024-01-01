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《未來少女》日光之橙連趕2場跨年！靠零食果腹維持完美

▲《未來少女》日光之橙首次跨年開唱趕場，非常開心能和台北、台中歌迷見面，路程上不敢大吃大喝，只能吃零食果腹。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲《未來少女》日光之橙首次跨年開唱趕場，非常開心能和台北、台中歌迷見面，路程上不敢大吃大喝，只能吃零食果腹。（圖／MUGEN無限夢想提供）

記者江芷稜／綜合報導

選秀節目《未來少女》的女團們嶄露頭角，MUGEN無限夢想旗下的「日光之橙」跨年夜裡連趕台北市政府與台中麗寶樂園2場演出，女孩們心情難掩緊張，為了保持唱跳的完美狀態，趕路過程不敢大吃大喝，只以口香糖跟紅茶果腹，進行首次跨年演出，韓國籍成員Xiyeon因私人原因無法歸隊，但她表示希望能早日見到隊友，也祝福粉絲們新的一年都要開開心心。

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▲《未來少女》日光之橙首次跨年開唱趕場，韓籍成員Xiyeon因私人原因無法歸隊。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲《未來少女》日光之橙首次跨年開唱趕場，韓籍成員Xiyeon因私人原因無法歸隊。（圖／MUGEN無限夢想提供）
日光之橙先是在台北市政府廣場登台，表演《未來少女》節目裡奪下冠軍的作品〈Parade〉，成員們後續坐車趕場到台中麗寶樂園，再為粉絲獻上3首表演串燒，包含炸翻全場的〈Ride or Die〉、展現女王風範的〈Empire 〉，以及同樣的冠軍曲〈Parade〉，令粉絲們興奮不已。

▲《未來少女》日光之橙在演出日看到跨年美麗煙火，感覺非常特別。（圖／MUGEN無限夢想提供）▲
▲《未來少女》日光之橙在演出日看到跨年美麗煙火，感覺非常特別。（圖／MUGEN無限夢想提供）
此次跨年演唱會一次橫跨兩縣市，行程雖累，但能跟粉絲一起迎接2024年，日光之橙都感到非常滿足和開心，這將是開年的第一個美好回憶，成員們說到，在台北趕台中的跨年車上不能吃太飽，但為了儲備熱量在台上熱歌載舞，公司的車上準備非常多零食，薯片、餅乾、麵包，和她們喜歡喝的麥香紅茶及口香糖，在趕通告之餘來點吃的樂趣！

▲《未來少女》日光之橙為了儲備熱量在台上熱歌載舞，公司的車上準備非常多零食。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲《未來少女》日光之橙為了儲備熱量在台上熱歌載舞，公司的車上準備非常多零食。（圖／MUGEN無限夢想提供）
日光之橙隊長Bonnie表示，從3歲開始，爸爸每次跨年都會帶著全家到台北101附近，找最佳觀賞景點度過新的一年；來自大阪的麻由則透露日本新年就會吃蕎麥麵，因為有吉祥的象徵，蕎麥本身是很強韌的植物，代表著堅毅，蕎麥麵長長的麵條象徵長壽，且麵條容易咬斷，象徵能徹底擺脫過去一年的辛苦。

▲日光之橙表演《未來少女》節目裡奪下冠軍的作品《Parade》。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲日光之橙表演《未來少女》節目裡奪下冠軍的作品《Parade》。（圖／MUGEN無限夢想提供）
她也分享到，大家會根據每個人的年紀吃掉相應的幾顆黑豆，每戶人家還會準備豐盛的便當小菜，每一道菜色都有非常豐富的寓意。當然，最開心的就是可以領長輩發的紅包！麻由感嘆，因為行程繁忙，已經連續6年都在台灣過元旦了，她也祈願遠在日本家裡的長輩及家人平安健康快樂。

▲日光之橙從台北趕到台中麗寶，為粉絲獻上3首表演串燒。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲日光之橙從台北趕到台中麗寶，為粉絲獻上3首表演串燒。（圖／MUGEN無限夢想提供）
從小生活在泰國的Phoebe回憶，家裡的過年比較像西式的過年，非常有儀式感，當地的泰國人會放煙火狂歡，是和朋友聚會的開心的一天。住在高雄的玉歆分享到，家裡在跨年的那天，會用大紙寫下一個年字跨過去，告別前一年的倒霉事，迎接新的一年好運的到來，習俗非常獨特。

▲日光之橙分享過年趣事，麻由表示日本過年要吃蕎麥麵。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲日光之橙分享過年趣事，麻由表示日本過年要吃蕎麥麵。（圖／MUGEN無限夢想提供）
而成員ashlee和仍在唸書的Cherry、宥彤說到，通常會跟朋友出去跨年，或是和家人一起倒數。日光之橙連趕2場跨年活動，一開春就有好的開始，隨著2024新的一年到來，成員們也將迎接滿滿的通告行程，她們不嫌累，希望新的一年能帶給粉絲更好的表演，展現滿滿的誠意。

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