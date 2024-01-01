美容師收「1坨打結毛球貓」！洗澡死命吹直尷尬了：破萬身價毀掉

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結果該名飼主打電話給老闆表示「其實我家的貓咪是捲毛貓啦！」老闆這才尷尬的表示「啊？難怪這毛都快打結了，我還一直給牠梳順，我給牠梳毛的時候牠還一直想抓我」讓飼主哭笑不得，而老闆也跟飼主賠不是的說「真是老尷尬了！一定要再給我一次機會」，飼主也表示「放心吧，下次還會來洗，不過我會提前說明牠是捲毛貓的哈哈」。
貼文曝光後，不少網友紛紛被笑翻表示「當你覺得自己超強時.....得知真相就有多崩潰」、「但不得不說可以把捲毛貓吹順成這樣，也是很厲害的技巧」、「捲毛貓魔改直毛貓，哈哈哈哈」、「真的是直接送貓咪去離子燙，美容師的技巧還是很不錯的」、「我家也是同款貓貓，不懂的朋友都說我家的貓多久沒洗澡了」。
事實上，塞爾凱克捲毛貓最早被發現在1987年，當時一家收容所的一隻花斑貓生下一窩小貓，其中一隻貓是捲毛種，後來這隻捲毛貓被交由懷俄明州的一位飼養員，她讓這隻捲毛貓與自己一隻獲獎的波斯貓交配，後經十多年努力配種改良，終於在1990年被國際貓協會（TICA）確認，2000年被愛貓者協會（CFA）確認後，在世界各地引進繁殖。
據悉，塞爾凱克捲毛貓因為是屬於稀有品種貓，一隻幼貓價格大約落在人民幣5000元（約新台幣21000元）以上，而根據不同的外貌以及血統的塞爾凱克捲毛貓也有不同價格，甚至有上萬元人民幣的都有，是不少有錢人養品種貓的首選。