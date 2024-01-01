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美容師收「1坨打結毛球貓」！洗澡死命吹直尷尬了：破萬身價毀掉

▲尷尬！一名飼主將自己的捲毛貓送到寵物美容洗澡，結果忘記告訴店員自己的貓是捲毛貓，美容師直接拼命吹直貓貓毛髮，強迫離子燙笑翻。（圖/微博）
▲尷尬！一名飼主將自己的捲毛貓送到寵物美容洗澡，結果忘記告訴店員自己的貓是捲毛貓，美容師直接拼命吹直貓貓毛髮，強迫離子燙笑翻。（圖/微博）

記者張嘉哲/綜合報導

高貴的身價洗個澡就消失了！中國一名飼主日前把自己的愛貓送去給美容沙龍店，結果送洗的時候，忘記告訴店員自己的貓是稀有的塞爾凱克捲毛貓（Selkirk rex），結果美容師花了大把時間把捲毛貓的毛全部吹直，讓飼主看到自己愛貓之後也表示「高貴身價都沒了啦！」也讓網友全部都笑翻。

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大陸微博近日一位貓奴發文表示「送我家的貓去洗澡的時候，忘記跟老闆說我的貓是捲毛貓了，結果送回來收穫了一隻柔順的直毛貓哈哈哈哈」由於該名飼主的貓是罕見的塞爾凱克捲毛貓，結果寵物美容店誤以為是小貓咪第一次洗澡，於是花費所有力氣幫貓咪把毛髮都吹順吹直，還自豪地在店家專頁發文表示「今天店內接到一隻全身毛打結的貓咪，小貓咪第一次洗澡，洗完這效果不錯吧！」

結果該名飼主打電話給老闆表示「其實我家的貓咪是捲毛貓啦！」老闆這才尷尬的表示「啊？難怪這毛都快打結了，我還一直給牠梳順，我給牠梳毛的時候牠還一直想抓我」讓飼主哭笑不得，而老闆也跟飼主賠不是的說「真是老尷尬了！一定要再給我一次機會」，飼主也表示「放心吧，下次還會來洗，不過我會提前說明牠是捲毛貓的哈哈」。

▲一名飼主把自己的捲毛貓送去洗澡，結果忘記提醒店員自己的貓是捲毛貓，店員直接把貓毛全部吹順吹直。（圖/微博）
▲一名飼主把自己的捲毛貓送去洗澡，結果忘記提醒店員自己的貓是捲毛貓，店員直接把貓毛全部吹順吹直，讓飼主哭笑不得。（圖/微博）
貼文曝光後，不少網友紛紛被笑翻表示「當你覺得自己超強時.....得知真相就有多崩潰」、「但不得不說可以把捲毛貓吹順成這樣，也是很厲害的技巧」、「捲毛貓魔改直毛貓，哈哈哈哈」、「真的是直接送貓咪去離子燙，美容師的技巧還是很不錯的」、「我家也是同款貓貓，不懂的朋友都說我家的貓多久沒洗澡了」。

事實上，塞爾凱克捲毛貓最早被發現在1987年，當時一家收容所的一隻花斑貓生下一窩小貓，其中一隻貓是捲毛種，後來這隻捲毛貓被交由懷俄明州的一位飼養員，她讓這隻捲毛貓與自己一隻獲獎的波斯貓交配，後經十多年努力配種改良，終於在1990年被國際貓協會（TICA）確認，2000年被愛貓者協會（CFA）確認後，在世界各地引進繁殖。

▲塞爾凱克捲毛貓是稀有的品種貓，長得非常的可愛！不過一隻要價並不便宜。（圖/twitter@shumsende）
▲塞爾凱克捲毛貓是稀有的品種貓，長得非常的可愛！不過一隻要價並不便宜。（圖/twitter@shumsende）
據悉，塞爾凱克捲毛貓因為是屬於稀有品種貓，一隻幼貓價格大約落在人民幣5000元（約新台幣21000元）以上，而根據不同的外貌以及血統的塞爾凱克捲毛貓也有不同價格，甚至有上萬元人民幣的都有，是不少有錢人養品種貓的首選。

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