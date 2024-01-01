運彩3.0時代／地下賭盤、娛樂城詐騙層出不窮 百萬網紅提處方箋
台灣運彩邁入第三屆，新的10年盼能繼續造福台灣體育，挹注體育發展基金，去年銷售額逼近600億大關，也有約60億資金投入國內運動發展；體育署和運彩官方也不斷強調合法運彩的重要性，除了能保障投注者的權益、遠離詐騙，同時還能幫助台灣運動員，又能讓看比賽更精彩，創造三贏的局面。
記者廖聿偉/專題報導
近年網路博弈詐騙頻傳，非法地下賭盤、娛樂城，用話術和高額中獎的假彩券等欺騙手段，詐騙投注者，連知名百萬網紅「家宏哥」也看不下去，並呼籲投注者一定要選擇合法的台灣運彩，同時增加運彩的相關知識，才能避免上當。
35歲的家宏哥在抖音和IG都累積大量鐵粉，且單支影音的流量經常突破百萬，而其實他的主業是金融補習班，教育學生主攻房地產領域相關專業知識，並成立實踐教育學院。
家宏哥有感而發地表示，「運彩其實跟股票很類似，具備可分析、預測性，而運彩並非賭博，而是一種投資，最主要的是選擇合法的通路，還要具備資金、風險控管的能力，才能在藍海中獲利。」
眾多粉絲中也有不少人被非法運彩詐騙，導致血本無歸，家宏哥說，「其實手法通常都是欺騙投注者能穩賺不賠，一開始給予小小的利潤，等受害者上鉤後就開始誇大、吹噓，捲款後就消失無蹤，這種手法層出不窮。」
家宏哥強調，國際上頂尖分析師勝率也差不多在6成左右，運動彩券投注是看長期，且要慎選賠率、盤口，才有獲利的空間。未來也會與專業運彩分析師合作，開設相關的課程，避免有投注者再度受騙。