7.6強震襲日本石川！「警報狂響」籲避難 有6成民眾卻緊盯手機
日本石川縣能登地區在新年第一天、2024年1月1日下午4點發生規模7.6的強震，並發出海嘯警報與避難指示，強震不僅連在東京等其他外地都有感，能登半島的警報，更是發出了預估可能達到5公尺高的大海嘯警報。不過有日本學者先前曾調查，地震襲來、警報響起時，有六成民眾會盯著手機看，反而沒有儘速避難或是進行防護動作。
國際中心徐筱晴／綜合報導
位於日本北陸地方、朝向日本海方向延伸的能登半島地區在當地時間1日下午4時，連續發生兩起規模5.7、規模7.6強震，其後當地餘震不斷。目前日本當局已確認多起房屋倒塌、道路交通阻斷情報，但詳細災情仍有待調查。在地震發生當下，日本民眾的手機齊響地震警報，有網友事後透露，當警報一起響起的時候真的十分恐怖。
事實上，能登地方才在2023年5月5日時發生規模6.3的地震，最大震度達到6級。當時同志社大學心理系教授中古內一也針對地震發生時，搖晃最為嚴重的石川縣、新潟縣上越中越地區、富山縣的居民進行網路調查，總共獲得1620份回答，其中有1061人、約莫65%的民眾在地震發生前，有查覺手機的警報響起。
調查再向這1000人針對手機響起警報後的反應進行追問，其中以「抓起手機來看」佔最多，約37%；而第二個行動則有將近六成的人表示會「持續等警報」或「靜觀其變」等，另外有32%的人表示等待地震搖晃開始，僅有25％的人會確認周圍有無危險物品、保護頭部或是蹲下來進行防護。
報告指出，雖然目前很多人會隨身攜帶手機，就宛如帶著便攜式的地震預警器，但在收到地震預警到地震開始搖晃僅有數秒鐘的時間，「用這寶貴的時間來看手機或是等待是沒有好處的」，民眾聽見警報聲就要保護自己，不要再看手機。