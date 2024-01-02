倒數11天最新戰報／辯論會放大絕！趙：捐副總統4年薪　不住官邸

▲趙少康在副總統辯論會上宣布，請辭中廣董市長。（圖／台北市記者聯誼會提供）
▲趙少康在副總統辯論會上宣布，請辭中廣董市長。（圖／台北市記者聯誼會提供）

記者何哲欣／台北報導

2024總統大選倒數11天，《NOWnews今日新聞》整理綠藍白三黨總統候選人最新戰報。3黨副總統候選人辯論會昨登場，申論階段，先發言的蕭美琴說，今年總統大選被外媒評為2024全球最重要選舉之一，全世界高度關注，這場選舉不只攸關台灣未來，更關係著是否持續在正確的道路上，是要跟國際合作壯大，還是要從世界脫隊，而國民黨常說民進黨執政民不聊生，但細數蔡政府任政績，兩相比較之下，民進黨就是比國民黨更會治國，更會照顧人民，更會拚經濟，讓下個世代的台灣人，都能夠安居樂業。

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吳欣盈接著發言申論，她先自述自己在金融界的經歷，並指出台灣產業發展傾斜的問題，她指出，服務業薪水不漲的原因，就是ECFA的服貿部份被綠營擋下，並批評民進黨對此事在騙選票。她說，自己是唯一有實務財經背景的候選人，台灣應該多一點經濟，少一點藍綠惡鬥的政治口水，政府與民間攜手，重回到亞洲四小龍時代，「經濟向前行、台灣才會贏」。

趙少康則在申論時，先出示中廣董事長的辭職信，並公開簽名，隨即也宣布，當選副總統，四年薪水一毛都不要，福利也通通不要，台北市仁愛路副總統官邸也不住，要把它拿出來當青年住宅，通通免費抽籤，且水電費由他支付。

交叉詰問階段，趙少康不斷猛攻賴清德說「中華民國憲法是災難」，批賴清德是是台灣和平最大的威脅，賴清德的信仰，讓2300萬人都會付出殘酷的代價，我們的生命、我們的財產、我們的安全、我們子孫的未來，都跟著他一起陪葬。趙也質疑民進黨的能源政策是不負責任的能源政策，大家要求2050變成淨零，按照民進黨的能源政策，如果不使用核電，怎樣也不可能達成2050淨零碳排。至於核廢料問題，美國人核廢料加固埋地下，「美國人怎麼處理，我們就怎麼處理。」

蕭美琴則說，賴蕭配國政方向最明確、改革做法最穩健，也是最有能力接棒總統蔡英文路線，她酸台灣總統選舉，不是戰情室，更不是選名嘴，不能只想逞口舌之快，用美麗的口號來治國，而是要選有經驗、有歷練、能夠做事、能夠讓台灣更好的人，強調賴蕭配就是即戰力，馬上可以捲起袖子來做事的組合。

藍綠兩黨副總統候選人交鋒，吳欣盈常被晾在一旁，她忍不住抱怨，「請不要把我當成中間的空氣」，她說民眾黨有30%的人支持，絕對不要搞棄保，棄保就是喪失自己的投票權，大家一定要出來，投自己心中最好的人選，就是柯盈配，台灣才會穩贏。

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