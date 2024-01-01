日本能登半島強震釀海嘯！京都也傳海嘯警報 醫護憂人手不足
日本石川縣能登地區新年第一天發生規模5.7、規模7.6強震，其後當地餘震不斷，相關災情也陸續傳出，日本政府亦出動4架航空自衛隊F-15戰機蒐集災情相關資訊，而在當地時間晚間7時39分，京都地區也觀測到30公分海嘯，當局也針對京都沿海地區民眾發布海嘯警報，呼籲民眾在警報解除前不要接近該區域海岸。
國際中心楊智傑／綜合報導
能登半島強震過後，日本氣象廳觀測發現，截至當地時間9時，石川縣輪島市出現1.2公尺以上的海嘯，能登半島南部的金澤港則出現約90公分高的海嘯，而海嘯也影響到京都地區，京都府舞鶴市於晚間7時39分觀測到30公分海嘯。
舞鶴市政府表示，已經緊急將486人疏散至包括高地在內的8個地點，京都府則警告附近民眾沿海地區海流強勁，提醒民眾應立即離開，並稱在警報解除前避免接近該區域海岸。
在能登半島地區，北端的珠洲綜合醫院回報指出，現場有愈來愈多在地震中受傷的民眾被送到醫院接受救治，但因為地震引起的停電，該院只能啟用備用電力來維持設備運作，再加上強震毀損道路、元旦許多工作人員處於假期，所以許多第一線醫護難以趕往醫院支援。
日本防衛省也預計搭配指揮中心調度，派遣4架航空自衛隊F-15戰機，以及陸上自衛隊CH-47直升機、海上自衛隊P-1反潛巡邏機等9架航機，前往地震災區從空中執行蒐集災情相關資訊等相關救災任務。