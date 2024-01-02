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報告：以色列屯墾者襲擊事件激增　2023成最暴力一年

▲在約旦河西岸服務的以色列非營利組織Yesh Din，多年來監測當地屯墾者針對巴勒斯坦人的暴力行為，並在官網發布。(翻攝自Yesh Din官網)
▲在約旦河西岸服務的以色列非營利組織Yesh Din，多年來監測當地屯墾者針對巴勒斯坦人的暴力行為，並在官網發布。(翻攝自Yesh Din官網)

文／中央廣播電臺

人權監管組織今天(1日)表示，2023年一整年，以色列屯墾者在被佔領的約旦河西岸(West Bank)殺害至少10名巴勒斯坦人，並燒毀了數十棟房屋，使2023年成為有記錄以來，屯墾者襲擊暴力程度最高的年份。

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人權團體Yesh Din表示，發生在約旦河西岸的多起攻擊都是由一大群以色列屯墾者所發動。在哈馬斯10月7日跨境襲擊以色列後，屯墾者發起的暴力事件激增。

報告稱，2023年「至少有10名巴勒斯坦人被屯墾者殺害，數十棟房屋和車輛被縱火」。

「無論是事件數量還是嚴重程度，2023年都是西岸的屯墾者針對巴勒斯坦人的暴力行為最暴力的一年。」

自1967年的六日戰爭(Six-Day War)以來，約旦河西岸一直處於以色列軍事佔領之下，在以色列和統治加薩的哈瑪斯之間爆發戰鬥以來，西岸的緊張局勢也接連升級。

在約旦河西岸，約49萬以色列屯墾者生活在當地約300萬巴勒斯坦人之中；根據國際法，這些屯墾區被視為非法。

在約旦河西岸開展服務的以色列非營利組織Yesh Din從2006年開始，監測當地屯墾者針對巴勒斯坦人的暴力行為。

該組織的報告指出，在哈瑪斯10月7日對以色列發動襲擊後的2個月尤其暴力，在這段期間，「Yesh Din記錄到242起屯墾者暴力事件。」

該機構表示：「在這些事件中，數百名以色列人襲擊巴勒斯坦村莊，放火燒毀數十棟房屋和車輛。」

根據位於約旦河西岸城市雷馬拉(Ramallah)的巴勒斯坦衛生部稱，自加薩戰爭爆發以來，至少有317名巴勒斯坦人在約旦河西岸被以色列安全部隊和屯墾者殺害。

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