能登半島群震頻繁！日氣象廳誤發餘震震度 緊急收回下修後致歉
日本石川縣元旦下午發生規模5.7、規模7.6強震，其後當地傳出近30起餘震，在當地時間晚間11時3分左右，日本氣象廳宣布再度發生最大震度7級強烈地震，但隨後證實誤發消息，迅速將餘震下修至規最大震度3級；日本專家指出，能登半島從2018年以來就有「群震」的現象，並不排除後續仍可能發生導致震度7級劇烈搖晃強震的可能。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本氣象廳將本次地震命名為「令和6年能登半島地震」，在當地時間下午4時發生的強震之後，氣象廳也針對部分區域頒布海嘯警報。在當地時間晚上11時3分左右，日本氣象廳又宣布北陸地區發生最大震度7級強烈地震，但10分鐘後就取消該公告，並宣告將其修正為最大震度3級餘震，並預定於2日就錯誤的地震強度警報召開記者會進行說明。
事實上，根據日本氣象廳觀測，石川縣能登半島1日在下午4時6分至5時7分的短短一小時內，當地就發生10多起地震，且規模在4.2至7.6之間。日本地震相關專家曾對該區域的地震現象進行示警，東京大學的地震學學者古村孝志就指出，能登半島從2018年以來就有群震（Earthquake swarm）的現象，也就是在短時間內發生一系列難以判斷主震的地震。
日本學者平田直也指出，由於後續仍可能發生造成劇烈搖晃的強震，因此那些在前次地震受到損害但尚未崩塌的建築物將造成更大的風險，建議在海嘯警報解除前應持續在安全處避難。