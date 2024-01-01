快訊／石川縣規模7.4地震、大海嘯警報　籲「不要猶豫立刻逃難」

能登半島群震頻繁！日氣象廳誤發餘震震度　緊急收回下修後致歉

▲日本石川縣1日下午發生規模7.6強震，截至當地時間傍晚9點左右前後傳出約30起餘震。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣1日下午發生規模7.6強震，截至當地時間傍晚9點左右前後傳出約30起餘震。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本石川縣元旦下午發生規模5.7、規模7.6強震，其後當地傳出近30起餘震，在當地時間晚間11時3分左右，日本氣象廳宣布再度發生最大震度7級強烈地震，但隨後證實誤發消息，迅速將餘震下修至規最大震度3級；日本專家指出，能登半島從2018年以來就有「群震」的現象，並不排除後續仍可能發生導致震度7級劇烈搖晃強震的可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本氣象廳將本次地震命名為「令和6年能登半島地震」，在當地時間下午4時發生的強震之後，氣象廳也針對部分區域頒布海嘯警報。在當地時間晚上11時3分左右，日本氣象廳又宣布北陸地區發生最大震度7級強烈地震，但10分鐘後就取消該公告，並宣告將其修正為最大震度3級餘震，並預定於2日就錯誤的地震強度警報召開記者會進行說明。

事實上，根據日本氣象廳觀測，石川縣能登半島1日在下午4時6分至5時7分的短短一小時內，當地就發生10多起地震，且規模在4.2至7.6之間。日本地震相關專家曾對該區域的地震現象進行示警，東京大學的地震學學者古村孝志就指出，能登半島從2018年以來就有群震（Earthquake swarm）的現象，也就是在短時間內發生一系列難以判斷主震的地震。

日本學者平田直也指出，由於後續仍可能發生造成劇烈搖晃的強震，因此那些在前次地震受到損害但尚未崩塌的建築物將造成更大的風險，建議在海嘯警報解除前應持續在安全處避難。

影／日能登半島強震！石川震央傳火災又停電　入夜後居民摸黑逃難

日本能登半島7.6強震！官房長林芳正：已回報6起活埋事件

日本能登半島強震釀海嘯！京都也傳海嘯警報　醫護憂人手不足

7.6強震襲日本石川！「警報狂響」籲避難　有6成民眾卻緊盯手機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選