日本7.6強震！已傳1死、2人OHCA 新潟核電廠「乏燃料水」溢出
日本石川縣能登半島在2024年元旦這天發生規模7.6地震，最大震度為7級，且前後因「群震」現象大小餘震不斷，日本氣象廳不僅頒發自東日本大地震（311大地震）以來的第二次「大海嘯警報」外，也測得這是自1885年來，能登最大的一次地震，正式將其命名為「令和6年能登半島地震」。
國際中心楊智傑／綜合報導
截至日本當地時間2日凌晨1點（台灣時間2日午夜0點）為止，接近震央的輪島市因為強震導致道路出現崩裂，當地回報至少30起建築物、民宅倒塌，強震也在當地引發熊熊大火，在入夜與斷電的一片漆黑當中，日本防衛省派出的F-15戰機空拍畫面捕捉的火勢畫面相當驚人，當地也記錄到1.2公尺的海嘯。
根據《日本電視台》、《日本警察廳》以及日本官房長官林芳正公布消息，石川縣目前有超過3萬戶住宅停電，當地也傳出至少6起活埋事件、1名在石川縣志賀町的年長男性因建築物倒塌而死亡、石川縣七尾市1男1女心肺功能停止（OHCA），且多人受傷。
提早結束元旦假期的日本首相岸田文雄表示，會在1月2日早上召集政府工作小組會議，預計詳細傷亡數字也會由災情指揮中心在2日的記者會公布。
至於距離震央最近的石川志賀核能發電廠，內閣官房長官林芳正指出，目前並沒有受到損害，但仍會繼續確認；不過東京電力公司證實，受到地震影響，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠2號、3號、6號和7號機組反應爐建築物頂樓傳出「乏燃料水」溢出，但初判這些溢出的乏燃料水仍留在建築物頂層，對外界並無影響。
東電指出，在當地時間下午6點45分左右，針對所有機組進行檢查時發現，2號機組溢出約10公升水、3號機組溢出0.46公升水、6號機組溢出600公升水、7號機組溢4公升水，不過這些「乏燃料水」指的是存放用過燃料棒的冷卻池內的液體，並非直接與核燃料接觸的反應爐爐水，雖含有放射性物質，但相關人員已針對周邊地區的輻射水平進行測量。