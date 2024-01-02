殺人案遭通緝逃亡23年！北市角頭「陳老師」現身 與友人聚餐落網
現年66歲、綽號「陳老師」的陳姓地方角頭，因涉殺人案遭通緝而逃亡達23年，為了躲避警方查緝，多年來居無定所，而近2年，陳男疑多次出入台北市社子地區，警方掌握情資後，於去年12月間將他逮捕歸案，全案依殺人罪移請士檢歸案偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳姓角頭因涉及殺人案，案發後逃亡長達23年，他過去因債務糾紛，夥同友人於社子地區某卡拉OK開槍殺人，之後展開逃亡生涯，士林地檢署對此於2000年發布通緝。近2年，陳男自認通緝的追溯期限將至，疑似開始出入、窩藏於社子地區。
台北士林分局接獲線報，立即成立專案小組偵辦，去年12月21日晚間，警方掌握陳男行蹤之後，趁著陳男與友人在士林區中正路某餐廳聚餐，隨即上前表明身分，並要求陳男配合至警局調查核實身分。警方經採集其指紋比對後，確認其身分予以逮捕。
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