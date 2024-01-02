2024年首交易日！台股挑戰萬八、亞幣偏升 新台幣早盤升破30.7元
2024年首個交易日，在台股開紅挑戰萬八高點及亞洲貨幣兌美元偏升之下，新台幣兌美元今（2）日早盤先貶後升，並再升破30.7元，一度來到30.656元，升值7.9分，但由於台股後繼無力翻黑，新台幣升幅未再擴大，目前在30.68元附近震盪整理。
記者顏真真／台北報導
在市場對美國（Fed）降息預期持續之下，2023年封關前美元指數一度跌到快100，之後再反彈回到101之上。而亞洲主要貨幣兌美元迎接2024年首個交易日表現偏升，其中日圓一度升至140.8兌美元價位，目前拉回至141.3附近，韓元早盤一度來到1290.73兌1美元，目前在1292.67附近遊走，而離岸人民幣兌美元升值，一度來到7.1097價位，目前在7.1105附近震盪，
至於新台幣兌美元2023年以30.735元封關後，今日迎接2024年首個交易日，呈現先貶後升，在台股開紅跳戰萬八高點之下，新台幣兌美元早盤以30.74元、貶值0.5分開出後，隨後止貶回升，並進一步升破30.7元，來到30.656元，升值7.9分，但在台股後繼無力翻黑下，新台幣升幅未進一步擴大，目前在30.68元震盪整理。