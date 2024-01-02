張誌家驚傳「心肌梗塞」過世享年43歲！2009年因假球案遭逐出球界

「天才」張誌家有大投手特質　世界盃對韓日完投、破日職三振紀錄

▲張誌家今天傳出因為心肌梗塞過世。過往他在球場上威風八面，世界杯擊敗日韓、打破日職三振紀錄，至今仍讓球迷津津樂道。（圖／NOWnews資料照片）
▲張誌家今天傳出因為心肌梗塞過世。過往他在球場上威風八面，世界杯擊敗日韓、打破日職三振紀錄，至今仍讓球迷津津樂道。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃建霖/綜合報導

前旅日西武獅隊、中華職棒La New熊隊投手張誌家因為心肌梗塞過世，讓不少球迷相當愕惋。曾經是台灣棒球驕傲的他，名聲因為打假球而蒙塵，但曾創下的那些輝煌卻是不容抹滅。《NOWnews今日新聞》統整他過去相關的成就，包括在世界杯賽場上完投擊敗強敵日本、韓國，也曾在日職打破連續三振局數紀錄，過往張誌家在球場上威風八面，堪稱是「不出世的天才投手」！

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國際賽場上的張誌家就是一個是「大投手」，在關鍵比賽總是能投出比平時更好的表現，而且極為有自信和冷靜。「大心臟」的特質讓他在2001年世界盃、2003年亞錦賽、2004年雅典奧運以及2008年8搶3資格賽都繳出亮眼成績。

而在職棒賽場上，張誌家作為昔日旅日強投，也曾在日職有過光輝、但短暫的生涯，並打破該聯盟的連續局數三振紀錄，展現其不世出的天賦。

世界盃棒球賽大放異彩　代表中華隊主投完投日、韓

2001年11月初出茅廬的張誌家，入選世界盃棒球賽中華隊陣容，本被教練團定位為中繼投手。21歲的他在獲得舞台後立即嶄露頭角，單屆賽事出賽5場拿下4勝，主投25.1局僅被敲出12支安打，只丟掉1分的責失分，防禦率0.36。

張誌家在該屆預賽最後一戰對南韓先發，完投僅失1分；決賽再次先發完投、並且完封日本隊，中華隊靠著他的壓制，以及陳金鋒單場雙響砲，終場以3:0擊敗對手，拿下季軍。

加盟日職　打破聯盟連續局數奪三振紀錄

在國際賽場上有好表現後，張誌家開始受到國外矚目，2002年季中加盟日本職棒西武獅隊、以簽約金1億2千萬日幣創下台灣球員旅日最高紀錄。而他也很快投出成績，在該年的7月21日到8月12日期間，連續28局投出三振，打破日職名將江夏豐所保持的連續局數奪三振紀錄。

該季他主投116又1/3局，戰績10勝4敗，還有1次救援成功，防禦率是優秀的2.71，還送出121次三振，並代表西武獅在總冠軍賽上出戰，年底還入選美日職棒明星對抗賽。

2003年張誌家在亞錦賽有好成績，對南韓上場救援成功，對中國又完投9局，拿下勝投。2004年他在日職反彈投出好成績，該季主投146局、戰績9勝8敗、防禦率3.70、119次三振。之後又在該年的雅典奧運上為中華隊出戰，對加拿大和義大利主投，雖無法拿下勝投，但為輪值做出很大貢獻。

金周燦賣皂！奧運8搶3資格賽「神牽制」

2008年的奧運8搶3資格賽，張誌家入選中華隊24人名單，再次有機會在國際賽上展現他的能力。雖然對西班牙中繼控球不理想，但他很快做出調整，對德國一戰先發無失分，幫助球隊2:0贏球。

之後中華隊對決韓國，張誌家於3局上先發投手李振昌退場後接手，主投6又2/3局被敲5支安打，投出3次三振，還在比賽中完成2次讓人印象深刻的牽制出局，讓「金周燦及李宅根」兩位出局的韓國球員瞬間成為台灣球迷最熟悉的韓國棒球員，該場比賽他無失分。整屆賽會，張誌家主投12又2/3局，僅失1分，幫助中華隊取得奧運參賽資格。

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