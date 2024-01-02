張誌家人生因假球案跌落谷底又欠債跑路 曾當鐵板燒學徒、做粗工
前職棒強投張誌家今（2）日傳出因為心肌梗塞過世，享年43歲，家人已證實死訊。號稱「天才投手」的張誌家，過往在職棒球場上威風八面，但在2009年涉入中職假球案，並遭聯盟永不錄用，就此淡出球壇，也成為人生最大的污點。後來輾轉當過平價鐵板燒學徒、粗工，從人生高峰摔落谷底，也參加業餘高爾夫賽事。如今才剛開年就傳出死訊，一代巨星就此殞落，讓老球迷相當惋惜。
記者路皓惟/綜合報導
2009年中職假球事件，又稱「黑象事件」，綽號「雨刷」蔡政宜涉嫌透過退役球員黃俊中和莊侑霖（原名莊宏亮）等人和現役選手聯絡，利用金錢、性招待等方式利誘球員打假球，藉以操控比賽，當時張誌家以家中需要幫忙為由，涉嫌打假球並收取雨刷集團現金，一場假球拿到180萬元。
2009年總冠軍賽之後，台灣檢調展開大規模調查，張誌家也遭到檢調約談，並在偵訊過程中坦言向雨刷集團借貸買車，被認定為涉嫌重大，並以8萬新台幣交保後傳。張誌家交保後，立即遭LaNew熊隊開除，球團對他提出民事賠償，也遭聯盟永不錄用。
經過板橋地院1年4個月的審理，張誌家一審遭判刑2年2個月有期徒刑，併科300萬元罰金。隨後張誌家認為法院判決與事實不符提出上訴，2014年高等法院宣判上訴結果，張誌家改判4個月有期徒刑，並可易科罰金。
淡出棒球界的張誌家，後來傳出欠千萬賭債、跑路等負面新聞，輾轉做了多份工作，包括鐵板燒店當學徒、工地粗工、冷氣工人、安裝鐵皮屋通風設備工人等，閒暇之餘會參加高爾夫賽事。
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