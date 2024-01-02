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日本7.6強震39秒恐怖聲曝！驚悚畫面「勾台人921陰影」：頭皮發麻

記者賴禹妡／綜合報導

日本石川縣能登地區昨（1）日下午4時許，發生芮氏規模7.6的淺層強烈地震，最大震度達7級，各地災情不斷傳出，目前已造成石川縣13人死亡。有網友拍下強震發生時，一處開放式停車場的驚悚畫面，只見整層車輛劇烈搖晃，汽車警報四起，還伴隨著巨大碰撞聲響，39秒恐怖影片讓台灣網友震驚直呼：「經歷過921的我看到這些影片瞬間起雞皮疙瘩。」 

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一名網友在地震發生時，正處在某個開放式停車場中，他錄下停車場遇到強震來襲的瞬間，只見整層車輛都隨著地面劇烈搖晃，刺耳的汽車警報聲此起彼落，建築物還傳出「洞！洞！洞！」的巨大恐怖聲響，影片相當觸目驚心。 

▲有日本網友拍下強震發生時，一處開放式停車場的驚悚畫面，只見整層車輛劇烈搖晃，汽車警報四起，還伴隨著巨大碰撞聲響。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本網友錄下停車場遇到強震來襲的瞬間，恐怖畫面瞬間勾起台灣人對921的回憶。（圖／美聯社／達志影像）
畫面曝光後，許多台灣網友都驚呆，紛紛表示「如果發生在台灣，後果不堪設想」、「經歷過921的我看到這些影片瞬間起雞皮疙瘩」、「真的頭皮發麻」。不過，也有網友直言，「鋼骨建築+停車塔+汽車警報器而已，聽過921的地鳴聲，以及後來的餘震才是嚇人的」。 

目前地震已造成石川縣13人死亡，其中光輪島市就有8人，並在新潟縣、福井縣、富山縣、岐阜縣等地造成多人受傷、建築物倒塌，並有多位民眾受困。輪島市已收到超過50起房屋倒塌的通報，陸續有骨折、割傷、瘀傷的民眾被送往醫院。 

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