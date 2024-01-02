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張誌家猝死！一句「三餐老是在外」紅成經典廣告　沒看棒球也會背

▲張誌家因心肌梗塞猝逝，當年代言飲料廣告，一句「三餐老是在外」成為廣告經典，不少人至今仍朗朗上口。（圖／NOWnews資料照、翻攝自YouTube）
▲張誌家因心肌梗塞猝逝，當年代言飲料廣告，一句「三餐老是在外」成為廣告經典，不少人至今仍朗朗上口。（圖／NOWnews資料照、翻攝自YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

前中華職棒球星張誌家今（2）日被親友證實在中國大陸病逝，享年43歲，他22年前聲勢正值巔峰，幫本土飲料品牌拍攝一支廣告，「三餐老是在外，人人叫我老外」台詞成為經典，不少網友回顧這支影片，錯愕又感傷地說：「一路好走啊！老外，太突然了吧！」

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2001年世界盃棒球賽在台北舉辦，代表中華隊的投手張誌家，最終以3比0完封宿敵日本隊，替我國抱回季軍獎盃，張誌家剋韓又射日成為英雄，老牌果汁廠商隨即邀他拍廣告，以外食族多喝蔬果汁為主打，張誌家喊著：「三餐老是在外，人人叫我老外，老外老外老外，外燴外賣外送外帶，但是你有吃蔬菜嗎？」廣告詞人人朗朗上口，相當洗腦。

▲張誌家飲品廣告台詞家喻戶曉，每個人都會哼上兩句。（圖／翻攝自YouTube）
▲▼張誌家飲品廣告台詞家喻戶曉，每個人都會哼上兩句。（圖／翻攝自YouTube）
▲▼張誌家飲品廣告台詞家喻戶曉，每個人都會哼上兩句。（圖／翻攝自YouTube）
據當年報導，該果菜汁在張誌家代言後，銷量成長高達3成，而今廣告男主角、最強投手、曾經的台灣之光「阿家」突然過世，網友紛紛留言：「小時候還會跟著唸，記憶很深刻」、「自己就說三餐不要總是吃外面了...太突然了吧...才40幾歲」、「小學時甚至都還沒看過棒球，但班上都很喜歡唸這個...大家互相喊老外老外老外」、「一路走好」！

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