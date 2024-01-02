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張誌家傳「心肌梗塞」！過世享年43歲　醫揭運動員猝死3常見原因

▲張誌家因為涉入假球案被逐出球界，之後轉當高爾夫教練與選手。（圖／張誌家臉書）
▲張誌家因為涉入假球案被逐出球界，之後轉當高爾夫教練與選手。（圖／張誌家臉書）

記者林志怡／台北報導

旅日西武獅隊、中華職棒La New熊隊前投手張誌家近期傳張誌家出心肌梗塞、在中國工作期間「趴桌離世」。心臟內科醫師表示，退役後沒有妥善保養，同樣會有心血管疾病風險；但若是現役運動員，也有醫師表示，因冠狀動脈粥狀硬化等常見原因猝死的機率很低，以「肥厚性心肌病變」、「先天性冠狀動脈開口異常」，以及「心律不整造成的心臟猝死」等較為常見。

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張誌家是天才型投手，早年獲得不少青棒教練讚賞，並曾在2001年的世界盃棒球賽大展身手，靠著「快慢」等動作，搭配他的招牌變速球等，順利幫中華隊拿下季軍，後於2002年加盟日本職棒西武獅隊、以簽約金一億兩千萬日幣創下台灣球員旅日打職棒最高紀錄。

張誌家一度入選日職新人王候補，但張誌家回到日本後，卻因為投手失憶症，加上姿勢更改，回到台灣中華職棒打拚，並加入La New熊隊，並在2009年涉入假球案，就此離開中職，並且遭到永不錄用，後來曾到鐵板燒當學徒，也透過其他朋友介紹，想重新再起，近年來擔任高爾夫教練，並到對岸發展。

台大醫院心血管中心主任高憲立接受《NOWnews今日新聞》電訪時提到，心肌梗塞的高風險因子即一般所稱的「三高」族群，高血壓、高血脂、高血糖等，在環境劇烈變動，如溫差改變的情況下也會提高風險，但實際發生成因眾多，有些患者在發作前、運動的時候就會出現胸悶的症狀。

對於張誌家的情況，高憲立指出，雖然實際情況不明，但這類退役的運動員在早年雖有經過高強度運動，如果沒有保持良好的生活習慣，同樣會面臨與一般人一樣的心血管疾病風險，並不會因為早年有累積健康資本、晚年就能吃老本的效果，也呼籲有相關風險的民眾規律服藥控制，並養成良好生活習慣。

輔大醫院院長黃瑞仁進一步指出，表示，如果是現役運動員，最常見的猝死原因有3，包括「肥厚性心肌病變」、「先天性冠狀動脈開口異常」，以及「心律不整造成的心臟猝死」等，前2者通常都不會有症狀，但都屬於不適合繼續進行激烈運動賽事的疾病。

然而，黃瑞仁說，許多球員即使確診了前述疾病，但考量到生計等多種原因，往往會繼續咬牙苦撐、堅持參賽，也因此成為常見猝死原因，但肥厚性心肌病變可以通過心電圖、心臟超音波確診，先天性冠狀動脈開口異常則可以透過冠狀動脈電腦斷層攝影確認，建議球團可以考慮為球員做這方面的考量。

黃瑞仁提到，有報導指出，張誌家是在喝酒後趴臥在桌上猝死，也不能排除他因為喝酒後嘔吐，造成呼吸道阻塞，因此導致窒息致死的可能性，實際的死因仍有待進一步了解。

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