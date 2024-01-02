日本7.6強震掀「1.2公尺海嘯」！專家解密成因：一定要往高處逃
日本石川縣能登半島昨（1）日下午4點10分發生芮氏規模7.6地震，後續餘震不斷，甚至觀測到最高1.2公尺以上的海嘯，造成多起房屋倒塌、路面坍方、人員傷亡等災情，中央氣象署地震測報中心、海嘯專家林柏佑表示，海嘯的成因主要還是海底地形出現變化，使海水產生大規模的「垂直擾動」，且海嘯到達陸地後，後方的水量會不斷往上堆疊，幾10分鐘就能對城市造成嚴重破壞。
記者張志浩／綜合報導
林柏佑指出，一般的波浪只是表面1至2公尺的波動，但海嘯是從海底開始觸發，並加大規模能量延續至海水面，當海嘯到達陸地後，由於地勢變淺，後方的海水能量沒地方跑，就會往上去堆疊，而本次日本地震起初預估的5公尺大海嘯，就是海水到達陸地後，能量堆疊可讓波高達5公尺，最好的預防就是盡量往高處移動。
林柏佑接著說明，海嘯的速度會和主要受地震深度影響，若海嘯的能量是從深海開始傳播，速度會相當快，但因為波高較低，感受較小，而當海嘯越靠近陸地，速度雖然變慢，但仍有每秒幾10公尺的速度，且波高越來越大，對人體感覺而言仍是相當快。
此外，海嘯進入和退出陸地的時間，則要視當地地形而定，林柏佑表示，例如台灣最可能發生海嘯的位置是東半部，不過東半部的沿岸地勢較高，就能間接讓海嘯的影響縮小，不過通常海嘯進入城市後，雖然會受到各式障礙物阻擋，但仍可在1小時內就造成嚴重災情。