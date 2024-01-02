日本強震上萬烏鴉聚集！日網嚇喊：地震前兆　311有50隻海豚擱淺

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有日本網友發現，早在地震發生前2天（12月30日）日本各地出現大量烏鴉、鳥群盤旋天空，數量高達上千至上萬隻，天空籠罩鳥群的畫面在福岡、長野車站都有出現，讓日本網友驚喊「地震前兆」。
而社團法人住宅地震保險基金解釋，天災前，於動物身上觀測到的宏觀異常現象成因複雜，或許動物真的能從環境溫度變化、地表電荷改變...等跡象預知災害的發生，但是目前尚未有確切科學根據。也提醒民眾，往後聽到相關傳言，請民眾不用恐慌！地震目前還是科技無法預測的天災，平常還是要做好居家防災準備，才是最可靠、有效的作法。
不過，社團法人住宅地震保險基金也特別整理了相關案例，可以發現歷史上多次強震發生前，都有民眾發現動物異常行為
南亞海嘯 ：2004年，印度洋發生9.1級強震，引發強烈海嘯，重創沿海多國。目擊者們表示，曾在南亞海嘯發生的前幾分鐘到幾小時內，看見大象向高處狂奔、海灘旁的水牛群衝往山頭。
日本311地震：2011年3月，311大地震前一週，有50隻左右的海豚在茨城縣擱淺。
尼泊爾大地震：2015年4月，尼泊爾發生7.8級強震，報導指出，前一日在位於 Pokhara 的野生動物園，包含孟加拉虎在內，有許多動物反常的走出森林，跑到野外空曠場域。
土耳其-敘利亞地震：2023年2月，規模7.8級的大地震發生前，有民眾拍攝到鳥群躁動不安、盤旋鳴叫的景象；網路上也流傳一部影片，畫面中的白狗站在路邊不斷嚎叫，引起熱議。
在2023年12月18日中國甘肅省發生芮氏規模6.2、深度僅10公里的強震前，也有當地民眾發現天空出現大量烏鴉聚集，讓動物預測地震的說法再度受到關注。不過中國地質科學院研究員蘇德辰指出，每到冬天，烏鴉就比較喜歡飛到城裏聚集，這是因為城區有熱島效應，相對暖和。他舉例，以前他在中國地質大學上學時，學校周邊一到冬天就會有大量的烏鴉出現，牠們晚上飛來取暖，白天再飛走，四散覓食，「這是烏鴉的生活習性」。當然，地震發生時，烏鴉也會受到驚擾，四散而逃。
對於「地震前動物有異常反應」的先兆，蘇德辰稱從科學角度而言，到現在為止，還無法確認動物反常反應與地震之間存在必然聯繫，因此並不能說烏鴉的聚集是地震發生的預兆。
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