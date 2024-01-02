影／張誌家8搶3資格賽對韓國神牽制　讓「金周燦哩勾造」成為經典

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之後對韓國一戰，中華隊和對手都已經取得奧運門票，但由於雙方之間是國際賽場上的老對手，兩支東亞強權碰頭，誰都不想輸，賽況十分緊張。
此役中華隊面對南韓先發左投金廣鉉，1局下就靠張建銘、林哲瑄的連續兩支安打，以及韓國守備失誤攻下2分；但隨後李振昌在第2局一口氣掉3分，經驗不足，出現崩盤的情況。
這時候張誌家臨危受命，3局上在李振昌退場後、於中華隊2:4落後時接手，主投6又2/3局，被敲5支安打，投出3次三振，無失分。上場後稱到9局，沒有再讓韓國打線越雷池一步。
而該場比賽最讓球迷印象深刻的時刻發生在8局上，張誌家先後牽制2名韓國一壘上的跑者金周燦、李宅根出局，化解對手攻勢，也讓該場比賽球評蔡明里、鍾重彩妙語如珠，留下了：「金周燦，哩勾造」、「棒球之神你是公平的」、「李宅根同學請你撿起你的頭盔來」等名句。
當時張誌家正逢生涯低潮，賽後他表示，很感謝自己在不被看好的情況下，仍獲總教練洪一中肯定，自己也想拿出好表現，回報對方的支持。張誌家還說，自己對球的控制還沒找回7年前的感覺（棒球世界盃），但「膽識和拚勁還在」。
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