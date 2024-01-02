張誌家驚傳「心肌梗塞」過世享年43歲！2009年因假球案遭逐出球界

影／張誌家8搶3資格賽對韓國神牽制　讓「金周燦哩勾造」成為經典

▲張誌家在8搶3資格賽對韓國一戰，他中繼繳出好投，並且在第8局連續千至2名跑者出局，讓金周燦、李宅根瞬間成為台灣球迷最耳熟能詳的韓國球員。（圖／翻攝自YouTube）
▲張誌家在8搶3資格賽對韓國一戰，他中繼繳出好投，並且在第8局連續千至2名跑者出局，讓金周燦、李宅根瞬間成為台灣球迷最耳熟能詳的韓國球員。（圖／翻攝自YouTube）

記者黃建霖/綜合報導

前中華職棒La New熊隊投手張誌家因心肌梗塞過世，享年43歲。他短暫但豐富的生涯曾留下不少經典，其中在2008年的奧運8搶3資格賽對韓國一戰，他中繼繳出好投，並且在第8局連續牽制2名跑者出局，讓金周燦、李宅根瞬間成為台灣球迷最耳熟能詳的韓國球員，球評現場脫口而出一句「金周燦哩勾造」，瞬間成為經典。

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2008年的奧運8搶3資格賽，張誌家入選中華隊24人名單，再次披上中華隊戰袍。而他能先發、能後援的能力，也給予教練團很大的彈性調整空間，先後在對西班牙中繼、對德國先發。

之後對韓國一戰，中華隊和對手都已經取得奧運門票，但由於雙方之間是國際賽場上的老對手，兩支東亞強權碰頭，誰都不想輸，賽況十分緊張。

此役中華隊面對南韓先發左投金廣鉉，1局下就靠張建銘、林哲瑄的連續兩支安打，以及韓國守備失誤攻下2分；但隨後李振昌在第2局一口氣掉3分，經驗不足，出現崩盤的情況。

這時候張誌家臨危受命，3局上在李振昌退場後、於中華隊2:4落後時接手，主投6又2/3局，被敲5支安打，投出3次三振，無失分。上場後稱到9局，沒有再讓韓國打線越雷池一步。

而該場比賽最讓球迷印象深刻的時刻發生在8局上，張誌家先後牽制2名韓國一壘上的跑者金周燦、李宅根出局，化解對手攻勢，也讓該場比賽球評蔡明里、鍾重彩妙語如珠，留下了：「金周燦，哩勾造」、「棒球之神你是公平的」、「李宅根同學請你撿起你的頭盔來」等名句。

當時張誌家正逢生涯低潮，賽後他表示，很感謝自己在不被看好的情況下，仍獲總教練洪一中肯定，自己也想拿出好表現，回報對方的支持。張誌家還說，自己對球的控制還沒找回7年前的感覺（棒球世界盃），但「膽識和拚勁還在」。

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