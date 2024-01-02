張誌家12年前風光旅日加盟西武獅 月薪破百萬、職棒生涯賺近1億
前旅日西武獅隊投手張誌家淡出棒球界後，輾轉做過多份工作，近年重心轉往中國大陸，今（2）日驚傳因心肌梗塞過世，享年43歲。回首2002年張誌家風光旅日加盟西武獅，以簽約金1.2億日圓創下台灣旅日最高身價，但他後來因涉入假球案，人生跌落谷底，從當初的「抗日英雄」變成人人喊打的過街老鼠，令人不勝唏噓。
記者路皓惟/綜合報導
張誌家在2001年世界盃一戰成名，決賽先發對決日本繳出完投完封勝，並靠著陳金鋒雙響砲以3：0擊敗日本隊獲得季軍。隔年（2002）他風光旅日，以1.2億日圓簽約金加盟西武獅，依照當年匯率來看，簽約金高達3600萬台幣，月薪約123萬。
旅日第一年張誌家就繳出10勝4敗、防禦率2.71的優異成績，還拍了知名果菜汁的廣告，唱片公司更替他出唱片，當時的他可謂名利雙收，旅日前3年年薪達3150萬。不過，張誌家之後遭逢傷勢困擾，2005年因傷多半在二軍調整，季後年薪遭對半砍，從原本年薪近900萬減到445萬台幣。
2008年張誌家以月薪20萬加入中職La new熊隊，張誌家從日職到中職，職棒生涯估算至少賺進9000萬，即便扣掉稅率，年紀輕輕也擁有將近1億身價，只是張誌家少年得志卻沒有愛惜羽毛，之後因涉入假球案被逐出棒球界，遭中職永不錄用，後來又傳出欠千萬賭債，如今張誌家因病驟逝，客死異鄉，令人不勝唏噓。
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