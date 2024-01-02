張誌家打假球斷棒球夢！毀台灣職棒「雨刷」蔡政宜 卻搖身變議員
43歲的前職棒球星張誌家因心肌梗塞過世，他被譽為「天才投手」，2009年因涉轟動全台的假球簽賭案，自此被逐出棒球界、聲名狼藉，不過，綽號「雨刷」的假球案首腦蔡政宜（50歲），2022年以無黨籍登記投入嘉義縣第4選區縣議員選戰，最終獲9496票當選縣議員，也是嘉義縣第3高票，引發大眾熱議。
記者徐銘穗/綜合報導
蔡政宜從政前經歷驚人，以2009年涉「假球案」最為人知，他因為中華職棒簽賭案而被檢警逮捕收押，在收押期間供出許多參與打假球的知名球員，最後判刑3年8個月定讞。出獄後，2022年11月宣布以無黨籍身分參選嘉義縣第4選區議員，於同年九合一選舉當選、12月25日就職。
日前，時代力量發言人余佳蒨指出，民主進步黨總統候選人賴清德與立法委員候選人蔡易餘，不只和號稱「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜同台，後援會還設立在蔡政宜的服務處現址，質疑有黑金勾結之嫌。蔡易餘回應稱，海區農漁民聯合競選後援會與賴清德無關，蔡政宜沒有擔任後援會幹部。
反觀張誌家離開職棒後開過鐵板燒、當過空調裝修師傅，打過高爾夫上過直播主節目拍賣，近期在中國教高爾夫球，因家人聯絡不上，請人到其宿舍才看，才發現已離世。