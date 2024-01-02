日7.6強震引海嘯！台灣海嘯熱區曝「10年8紀錄」 最慘傷亡數百人
日本石川縣能登半島在2024年第一天發生芮氏規模7.6強震，除了造成多棟房屋倒塌外，還引起最高1.2公尺海嘯，統計已有13人身亡，雖然台灣不容易發生海嘯事件，但海嘯仍然有其威脅，中央氣象署指出，台灣海嘯比較容易出現在「東北沿岸」和「西南沿岸」，2000年至2010年就有8次海嘯抵台，而史上最嚴重的海嘯威脅，則是1867年基隆海嘯事件，當時造成數百人死亡。
記者張志浩／綜合報導
氣象署地震測報中心指出，翻開歷史數據，2000年至2010年是台灣受到海嘯波及較頻繁的區間，10年內就有8次海嘯，但高度都不到1公尺，影響並不顯著，主因除了是地震位置較遠外，台灣東半部的地形也間接削弱海嘯的威力，而從從海底地形來看，海嘯在台灣，通常比較容易出現在「東北沿岸」和「西南沿岸」。
地震測報中心分享，若把時間再往前推，台灣在1867年12月18日，曾有高度達8公尺的海嘯襲擊基隆，由於海水來得又快又急，短時間就造成數百人死亡、房屋毀損，當時預估在台灣東北部近海，有芮氏規模7.0的地震，甚至有海底火山爆發的疑慮，因此釀成巨災。
而針對海嘯成因，地震測報中心說明，當地震發生在海底，且規模夠大使海水產生大規模的「垂直擾動」時，就有可能引發海嘯。引發海嘯大致分為海底地震、海底火山爆發、海底山體滑坡、隕石撞擊等，大多數的海嘯波長幾百公里起跳，在深水區時引起的波高通常只有1公尺，但海水到達近岸時，水深驟減、波速變慢，波高會迅速堆高出現「後浪追前浪」的情況，此時海嘯的波高甚至可以達到數10公尺。