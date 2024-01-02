跨年夜還視訊聊天 張誌家母下午赴中：我一定要去看最後一面
前職棒球星張誌家驚傳在中國猝逝，張誌家住在太平老家的老母親接獲噩耗，急辦台胞證趕到中國去處理後事；她透露跨年夜還有和兒子視訊聊天，目前不清楚發生什麼事，只想過去看兒子最後一面。台中市政府運動局長李昱叡表示，會儘量給予張家協助，讓張誌家能落葉歸根。
記者顏幸如／台中報導
前職棒球星張誌家傳出猝逝，住在台中市太平區的張誌家母親，證實昨天接獲噩耗，因她沒有台胞證，目前正趕辦中，預計今（2）日下午4時搭機前往中國。張母受訪時說，她不了解發生什麼事，但「要讓我過去看他最後一面，不然他一個人在冷凍櫃裡面，沒人可以幫他處理，我一定要過去看他最後一面。」。
鄰居趕來關心，不斷安慰張母希望她堅強。張母表示，張誌家去中國直播賣海產，前陣子血壓有點高，跨年夜還視訊聊天到9點多，但接下來張誌家太太打電話就找不到人，接到噩耗，沒想到兒子竟就這樣走了。
張誌家姊姊透露，弟弟在大陸的朋友是她介紹的，弟媳找不到弟弟請她幫忙，友人門一打開，就發現弟弟蜷曲倒在沙發上，接下來要等家屬過去才能確定死因、拿到死亡證明。
台中市運動局長李昱叡表示，今早才得知張誌家的死訊，一位優秀運動人才的養成非常不容易，關於奔喪和返台治喪的部份，運動局會協請相關單位盡最大力量支持，讓張誌家在人生最後一哩路，可以完整的落葉歸根。