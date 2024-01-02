張誌家傷後投球走樣變成「推鉛球」　專家扼腕：影響球速和控球

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當時也有不少專業人士對此做出分析，劉強、江昆達、龔榮堂和高英傑等人曾用利用10台高速攝影機(200 Hz)的Motion Analysis system拍攝與分析，並在第12期《運動教練科學》（2008年）研究指出，張誌家球速降低、控球變差的原因。
研究人員比較張誌家受傷前和受傷後的投球動作差異，並和中華代表隊教練、張誌家本人及研究人員共同分析討論後，發現其在傷後有幾個明顯特點：其中包括：投球跨步期時右膝彎曲角度過小；右手自然下擺時機略晚，且未能完全的下擺至最低點；前導腳著地瞬間，腳尖已直接指向捕手；揮臂預備期時，右手肘關節角度過度彎曲且低於肩關節；右肩過度水平外展；球出手時肘關節位置明顯低於肩關節；球出手時前導腳著地瞬間，膝關節會明顯的外翻等7點。
這樣的投球機制改變會造成他推蹬不足、力量難從下半身傳導到上半身，而造成球速下降、影響投球動作的執行、影響整體動作的穩定性和控球等問題，同時還可能提高受傷機率。
張誌家生涯晚期因傷，而使球威和續航力下降，已沒有當年的主宰力，不過在場上仍能憑藉自身天賦和經驗對球隊做出貢獻。可惜自己路卻走偏了，假球案讓他萬劫不復，今傳出過世消息，讓人唏噓。
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