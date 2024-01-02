輪島市向西位移1.3公尺！能登7.6強震 專家懷疑也與地下水有關
日本石川縣能登半島，當地時間1日下午4點10分，發生芮氏規模7.6的淺層地震，首相岸田文雄已於2日上午召開記者會，宣布成立「緊急災害應變本部」，坦言地震造成極大規模損失，而且由於道路封閉，進入能登半島北部很困難，政府正盡一切努力，更多了解當地受災情況。不少日本專家都分析這次地震成因，包含地下水上升導致斷層滑動，也被列在可能因素之列。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日經新聞》報導，2020年起，能登半島就頻傳地震，日本政府地震調查委員會先前曾指出，不排除與地下水有關，現在專家也點出同樣的可能性。東京工業大學地震學教授中島純一表示，由於地下水上升並進入斷層，導致斷層滑動，研究員對地震波的分析也顯示，地下水在深度20至30公里處聚積，如果上升到10至15公里，就有可能引發地震。
中島純一並補充，地震的發生有很多未知數，包含為何地下會有液體積聚，而目前幾乎沒有觀測到規模超過7的群震案例，必須留意相關潛在風險。
東京大學地震學教授加藤愛太郎則將這次地震描述為「逆斷層地震」，而海嘯則是由於海底斷層的大規模滑動引起的，並可能造成更大破裂，必須密切關注後續情況。
此外，負責日本國土測繪工作的國土地理院也聲稱，透過衛星觀測資料即時分析，此次地震造成地殼變動，輪島市向西位移了1.3公尺，不過該數值不排除受觀測點坡度和局部地面變動的影響，而且因即時分析的準確度低於平常分析，之後還可能做出些許調整。