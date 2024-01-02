柯盈配全國大車掃啟動！柯文哲突下車原因竟是「它」

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對於車隊掃街期望的效果，柯文哲則說，主要是要召喚支持者，像昨天下午1點台1線的活動就不錯，總是讓支持者到造勢場看，因為他們處在傳統媒體絕對不利狀況下，只好訴諸較草根性活動。
媒體追問，車掃維安部分，侯友宜把玻璃降一半展現親民，柯文哲是否會有這考量？柯文哲重申，還是要建立尊重專業的政治文化，如果國安團隊基於他們的職責，要怎麼做，而且從這小動作知道，什麼人會去政治干擾政府正常運作，他是不喜歡，要相信文官制度。
在記者會結束後，柯文哲隨即在上午9點40分鐘左右，啟動車掃。柯文哲在行經幸福路時車隊一度停靠下車，掃街中斷將近10分鐘，當下引發隨行媒體滿頭霧水，據了解，是因柯文哲車上的防彈玻璃反光，因此臨時停車做調整，柯文哲也趁著下車空檔，與一旁民眾合影，等到防彈玻璃調整完畢後，才回到車上，繼續車掃行程。
柯文哲車隊在掃街途中，經過國民黨新莊區立委候選人蔣欣璋競選總部，競總前的10多位蔣欣璋支持者與志工，與柯文哲車隊互喊加油。對此，民眾黨副秘書長許甫透露，在國民黨主席朱立倫祭出「禁柯令」前，民眾黨與蔣欣璋陣營之間一直互動良好。
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