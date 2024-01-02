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民進黨開啟大路口串聯　黃捷勤站路口打搶救牌

▲黃捷說，催票階段已規劃神秘嘉賓來聯合車掃，一定會拚戰到最後一刻。（圖／黃捷競總提供）
▲黃捷說，催票階段已規劃神秘嘉賓來聯合車掃，一定會拚戰到最後一刻。（圖／黃捷競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

選戰進入倒數11天，高雄市立委第六選區民進黨候選人黃捷，今（2）日早上與選區內民進黨議員兼競總總幹事李喬如、郭建盟、簡煥宗、黃文益、湯詠瑜的團隊「兵分六路」，在五福一路到五福四路的各大路口，一一向市民朋友拜票、搶救拉票。

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黃捷說，今天是2024年的第一個上班日，所以議員總幹事們主動力挺，團隊皆全員出動，一起來站路口，展現民進黨大團結的氣勢。黃捷表示，從今天起到選前，她與議員們都會全體總動員，做黃捷的分身、搶救拉票。

黃捷並說，她的選區受到全國矚目，更是「三腳督」的激戰熱區，選情審慎樂觀，但最後一定要集中選票，發揮本土陣營的最大力量，才能為民進黨守住高雄的關鍵席次。

▲議員李喬如說，她非常努力在拉票，黃捷一定要在鼓山、鹽埕為民進黨開出漂亮的票數。（圖／黃捷競總提供）
▲議員李喬如說，她非常努力在拉票，黃捷一定要在鼓山、鹽埕為民進黨開出漂亮的票數。（圖／黃捷競總提供）
議員李喬如說，一早就帶團隊來路口點，她非常努力在拉票，一定要在鼓山、鹽埕為民進黨開出漂亮的票數；議員簡煥宗指出，最後十一天很關鍵，黃捷一定會贏，因為「天道酬勤」，相信會有好成績；議員郭建盟則說，出門投票、票票入匭，才能確保1月13日讓黃捷成功守住這席；議員湯詠瑜則指出，不只立委要守住，總統票跟政黨票都要催出高投票率，這是作為高雄隊的使命；議員黃文益說，民進黨的特色就是非常團結，大家會拿出所有精力，在最後催票階段，讓所有支持者看到他們的決心。

明天民進黨全國競總還有舉辦「站滿全台817大路口」的串連活動，要延續這股氣勢到大選投票日，黃捷說，催票階段已規劃神秘嘉賓來聯合車掃，自己一定會拚戰到最後一刻，不會鬆懈。

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