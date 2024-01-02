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楊丞琳失言！四川衛視新年晚會「表演名單」被消失　關鍵原因曝光

▲楊丞琳失言風波延燒，四川衛視新年晚會「表演名單」被消失，網傳因歌曲「版權問題」所致無法出演。（圖／微博）
▲楊丞琳失言風波延燒，四川衛視新年晚會「表演名單」被消失，網傳因歌曲「版權問題」所致無法出演。（圖／微博）

記者黃雅琪／綜合報導

楊丞琳先前在中國大陸河南鄭州演唱會上，失言喊：「河南人愛騙人！」引發眾怒，即便隔日發文道歉仍未獲陸網原諒，後來疑為錄製四川衛視新年晚會節目現身成都機場，也被網友灌爆微博抵制。昨（1）日節目播出，表演名單已除名楊丞琳，網傳是歌曲「版權問題」所致無法演出。

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▲四川衛視原本發布的新年晚會表演嘉賓名單有楊丞琳。（圖／搜狐娛樂 微博）
▲四川衛視原本發布的新年晚會表演嘉賓名單有楊丞琳。（圖／搜狐娛樂 微博）
▲四川衛視新版的新年晚會表演嘉賓名單，楊丞琳已遭除名。（圖／娛王爺微博）
▲四川衛視新版的新年晚會表演嘉賓名單，楊丞琳已遭除名。（圖／娛王爺微博）
楊丞琳2023年12月9日在演唱會上，因為找不到哪一對情侶歌迷接吻被拍到，她笑虧：「河南人愛騙人！」失言引發眾怒後，隔日楊丞琳立刻道歉：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。」道歉後風波未平息，楊丞琳13日現身成都機場，疑似為錄製四川衛視新年晚會節目，陸網立刻灌爆四川衛視微博抵制她演出。

▲楊丞琳失言風波後首度現身，被目擊包緊緊出現在成都機場，低調不發一語，直到粉絲向她說掰掰後才揮手示意。(圖／翻攝自微博）
▲楊丞琳失言後現身成都機場，低調不發一語。(圖／翻攝自微博）
四川衛視12日曾在微博官宣「新年演唱會」節目陣容，當時宣傳海報「花開天下嘉賓陣容」裡頭包含楊丞琳、吳克群、張韶涵、羅一舟等人；但昨日節目正式播出後，四川衛視發布的新年演唱會節目單中已無楊丞琳，她本人的微博也沒有相關宣傳，目前真實原因尚未公布，網傳是因為表演歌曲「版權問題」，所以楊丞琳才沒有出現演出。

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