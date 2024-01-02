影／趙少康手拿這本書現身辯論會！嗆蔡英文「怎可都聽習近平的」

名家論壇》鈕則勳／終極辯論　綠只固盤、藍拚拓票、白避邊緣化

▲民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
▲民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

文／鈕則勳

近日媒體舉辦了正副總統辯論會，以總統候選人的攻防來說，賴清德在陳述憲法時明顯失分，柯文哲圈粉力道强，侯友宜攻守兼具維持平盤 ; 至於副手的辯論，趙少康辭中廣董座、宣示不領副總統薪水確實放大絕，狠甩蕭美琴、吳欣盈，蕭、吳兩人幾乎看不到趙的車尾燈，蕭的結論訴諸感性，有拓票企圖，但對吳欣盈來說，辯論確實超過其能力範圍，真的太辛苦。總括來說，綠的策略僅能鞏固基本盤，藍軍攻堅民進黨施政及賴的台獨風險，欲呼應六成期待政黨輪替民眾的需求，拓票中間選民力道強，白營吳欣盈的表現和趙、蕭差距太大，恐會消融柯的基本盤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以民進黨來看，賴、蕭都使用「抗中牌」，同時強調民進黨執政政績，也言必稱蔡英文路線，而蕭更強打國際觀之相對優勢，並以經濟數據來論述經濟變好，且攻擊國民黨過去執政。但策略的問題明顯，第一，狂打抗中抹紅牌，頂多鞏固基本盤，無法拓票到中間選民，可能還會被中間選民認為黔驢技窮、無牌可打。第二，經濟數據是冰冷的，要說服民眾經濟變好難度極高，就像以前民進黨批評馬政府只提數據證明經濟變好般的，蕭美琴也並未搭配溫暖的故事來佐證，當然無法抹去民眾「薪水低、物價高、滿不起房子」的實際感受。第三，賴蕭打國民黨也無法得分，畢竟就是國民黨做不好才被政黨輪替，不檢視自己做得不到位的地方，尋求改進，反而砲打一個已經在野七年的國民黨，當然無法突顯執政格局與氣度。

況且辯論會上賴清德失言明顯，特別是講到「中華民國作為護國神山是促進和平還是災難」相關論述，出現很明顯的語病口誤，反而讓藍軍撿到槍，有猛攻的機會 ; 另外賴針對台獨明顯「偷換概念」，他說主權獨立為兩千三百萬人所有，不隸屬於中華人民共和國，兩岸互不隸屬就是台獨，其實是很明顯的詭辯，這樣感覺有偷換概念的情況，或許連深綠基本盤獨派都不會買單。特別是他本來是說自己是「務實的台獨工作者」，現在在陳述相關論述的時候，也只有說自己是「務實的工作者」，似乎又不太敢提台獨，立場似乎變得左支右絀，進退失據。

就國民黨而言，侯友宜在辯論中的戰略是攻守兼具，除了打民進黨執政政策失當之外，也攻擊賴的台獨立場及萬里老屋 ; 此外，反制澄清也是侯的主打戰略，特別是針對被指涉的凱旋苑與家人炒地皮的事情，侯立即嚴正的反擊澄清。另外一個有新意的部分，就是在結辯的部分有提出「新台灣政治改革運動」，特別強調和平尊嚴、公平正義、清廉勤政，同時並向柯文哲喊話，更特別點到藍白共識很高的聯合政府，當然有向柯粉招手的企圖，無獨有偶的，趙少康在辯論中有特別提「聯合政府」，也願和柯協商，仍有號召柯粉期待隱喻棄保。

趙少康在申論時就出兩招放大絕，不僅當下辭中廣董事長並簽名，也承諾當選不領副總統薪水及福利，並要將官邸捐出來做青年住宅，確實狠甩蕭、吳，讓兩人看不到趙的車尾燈。此外，趙仍以攻擊為主，反制消毒、甚至反手攻擊的力道也很強，和侯的攻守兼具相互搭配，拓票企圖明顯，以攻的部分來說，趙除了強打萬里老屋外，也攻賴在立委時被指涉關說藥品。反打的部分，趙也是火力全開，如蕭美琴質問趙逾越副手分際、甚至造成憲政危機，趙馬上反擊蕭與賴不承認中華民國與憲法才是憲政危機，也跳打蔡英文跟皇帝一樣，反應力確實很強 ; 針對蔡英文稱九二共識、一中原則、一國兩制是「三位一體」，趙少康更反擊「賴清德、台獨、戰爭」才是「三位一體」，趙也有用侯及自己的家庭背景反制親中抹紅。很明顯的，侯康的攻守兼具戰略期待拓票到中間選民，畢竟只要能讓中間選民覺得賴上台兩岸真的會有風險，拓票便會有機會。

最後來看柯盈配，主帥那場柯文哲拉高攻擊炮火，攻勢凌厲，特別是在打賴清德的部分，雖然也有打國民黨，但火力明顯少於打賴，基本上柯的戰略仍是左右開弓，希望貫徹跳脫藍綠的主軸 ; 況且柯P的臨場反應力，還是幾個人中最強的，除了基本盤鞏固外，圈粉拓票的可能性也存在。而跳脫藍綠呼應主軸這點，吳欣盈也有呼應，同時吳也加碼強化自己的財經專業及立委政績，想讓自己能和趙少康、蕭美琴分庭抗禮。但以整場來看，真的辛苦吳欣盈了，畢竟這場辯論會確實超過其能力所能掌控，特別是針對媒體提問及交叉詰問的部分，她幾乎「以不變應萬變」，回答只選擇與柯相近的政見，照稿唸出，多沒切重問題核心。

還有，她也模仿趙少康第一場政見會的操作，想要邀請趙在民眾黨執政之後擔任NCC主委，或副總統辦公室的發言人，觀眾勢必有「這到底在唱哪齣」的疑問，甚至有畫虎不成的風險。更甚者，交互詰問的時候，吳欣盈更常有一些尷尬、甚至不知所措的表情，她無法展現氣勢事小，若是因此消融了柯文哲好不容易經營的票盤，讓柯盈配被邊緣化，才真的是大風險。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

更多「2024大選」相關新聞。

名家論壇》朱駿／能否下架民進黨　考驗柯文哲的智慧

名家論壇》黎榮章／大數據分析「線下造勢」能帶動網路聲勢？

名家論壇》邱師儀／韓院長領銜三黨不過半的立法院？

名家論壇》韋安／「侯康配」的奇緣可以創造奇跡嗎！？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選