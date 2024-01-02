名家論壇》單厚之／執政八年　蔡英文丟了改革只剩補助

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但若仔細看蔡英文對經濟談話的內容，其實大多數都在發錢。包括：
●長照預算從8年前的54億，今年將超過876億；「0~6歲國家一起養」從2016年的150億，今年將超過1100億。
●托育補助從今天起再次調高，公托從從每月5500元增加到7000元；準公托從8500元增加到13000元。
●私立大專院校學雜費補助每年35000元，會在今年2月新學期上路
●請勞工放心，蔡英文卸任前，總共會編列3000億預算，來挹注勞保基金，政府不會倒，勞保就不會倒。
最匪夷所思的是，蔡英文居然把47%國人不用繳綜所稅也當持自己的政績。當初財政部講出這番話時，就已經被網民痛批，不用繳稅代表收入太低，47%的人收入低明明是執政不佳的表現，怎麼會當成政績。沒想到蔡英文居然在元旦談話還拿出來講，是真的覺得民眾會當成「德政」嗎？
過去八年，雖然在野黨一直批評蔡英文政府過於親美，但蔡英文的外交、兩岸、國防政策的確受到多數民眾的支持，否則也不可能在接近卸任前仍維持高民調，和陳水扁、馬英九卸任前的光景大不相同。而從這次大選三位總統候選人的外交、兩岸政策高度趨近蔡英文路線，也可以得到證實。
但除了外交、兩岸、國防之外，蔡英文長期是以改革者自居，但在這次3000餘字的文稿中，「改革」兩字卻只出現了兩次，講的是「國防改革」。過去蔡英文經常掛在嘴邊的「司法改革」、「年金改革」等種種改革，但這幾年，司法越來越不受人民信賴，年金遲早破產則是路人皆知，乾脆絕口不提。
蔡英文和民進黨長期主打的「居住正義」，在蔡英文這次的演說只剩一句「居住正義這條路還很漫長。但是蔡英文的20萬戶社會住宅計畫，會在今年底達標，『囤房稅2.0』也會在今年實施。」八年前，蔡英文和民進黨因為年輕人的相對剝奪感，打著「世代正義」的旗號上台，如今房價卻漲到歷史新高，年輕人再怎麼努力也不可能買得起房子，巨大的世代落差，讓失望的年輕人轉而支持柯文哲。
蔡英文的能源政策也早就破功，企業界一再提醒目前的能源結構有危機，一再停電、跳電也讓人民對政府缺乏信心。即便設置進度嚴重落後，蔡英文以往還是經常拿綠電作為自己的政績而在今天記者會上，則變成「該查的就查，該辦就辦」，不敢再替綠能辯護、背書。
蔡英文仍以GDP成長、股市創新高作為自己的政績，但其實這兩者受大環境的影響更大，也才沒多久之前，蔡政府還敲鑼打鼓的宣揚「經濟成長重回四小龍」，結果接著就不斷下修去年的經濟成長率，連「保2」都破功，11月底主計處還將經濟成長率下修到1.42%。
綜觀蔡英文過去八年的執政，外交、兩岸或許受到不少國人的肯定，內政卻是一塌胡塗，當八年成績單只剩下補助、連人民窮到不用繳稅都拿來當成「政績」，難怪有這麼多人要下架民進黨了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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