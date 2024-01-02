行政院核定「捷運綠線延伸中壢計畫」！桃市府力拚今年底動工

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉慶豐指出，「桃園捷運綠線延伸中壢」計畫是成就桃園捷運路網成環的最後一步，以環形軌道串接桃園各核心區域，加強區內連絡，也是實現桃園市三心六線美好願景的關鍵路線。本計畫現階段先連結機場捷運及桃園捷運綠線，完成環狀捷運路網的階段性任務，提供便捷大眾運輸服務。後續長期目標將配合機場捷運系統重置，逐步落實將機場捷運與捷運綠線整合，達成「一車到底環狀營運」的美好願景。
劉慶豐強調，為爭取早日動工，本計畫於綜合規劃階段，即已同步進行基本設計，且PCM（專案管理）的招標作業也同步於今日公告上網招標，將於今年2月6日等標截止後開標，後續決標後即可委請PCM展開基本設計的檢討修正，儘早送工程會審議核定並辦理統包工程的發包，戮力朝今年年底前動工的目標邁進，力拚120年如期如質通車。
劉慶豐表示對此深具信心，並說明桃園綠線主線及機場捷運延伸線A23站已在施工中，而本計畫奉行政院核定綜合規劃後，將於今年底展開實質建設作業。桃園捷運正逐步由三條線連成一個環，未來再由一個環織成一個網，利用中運量系統為骨幹搭配輕軌系統之蛛網服務，提升捷運覆蓋密度，未來再透過系統整合，逐步實現一車到底，無需轉乘的環狀營運模式，提供大桃園鄉親、旅客無縫接軌的運輸服務。