網銀推動娛樂產業永續運動！展望2024「力拼打造友善遊戲環境」

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此外，網銀國際也積極參與政府反詐騙宣導、友善遊戲等系列活動，期盼能攜手同業推動友善遊戲環境。旗下遊e卡更於2023發起「小樹灌溉計畫」攜手玩家共同做環保，成功種下逾萬棵樹木，陸續於新北淡水沙崙海岸邊，基隆潮境公園、新北林口嘉寶海岸、苗栗後龍和高雄甲仙小林村等地區種植合適樹種，為遊戲產業開啟全新的綠色消費旅程，踏出實踐環境永續美好的第一步。
網銀國際長年支持台灣電子競技發展，旗下「閃電狼職業電競隊」於2023年迎來成軍十週年的里程碑！不僅培育許多優秀選手，更多次代表台灣於《傳說對決》、《英雄聯盟》、《爐石戰記》等世界級電競賽事舞台屢奪佳績。團隊不僅注重賽場表現，亦關心選手的品性養成與生涯規劃，也走入校園參與講座分享電競產業資訊，為莘莘學子們刻劃職涯藍圖。
網銀國際集團期許能提供消費者更豐富的娛樂體驗，在本業的穩健基礎之下，跨足多元領域，如日前完成更名的「網銀國際影視」，即正式宣告集團踏出遊戲領域，插旗文化娛樂產業。網銀國際影視專注於影劇產製與投資，並與文策院及影視產業先進攜手，將在地獨有的文化價值融入作品，以打造娛樂與文化兼具的優質影視內容；同時持續深耕電競實況領域，經營網紅實況主經紀業務，發展更全面、更多元的娛樂事業。
伴隨集團事業版圖逐年擴張，網銀國際集團展望2024年，秉持遊戲開發的初心，立足台灣，持續投資具有技術力競爭優勢及創新網路應用的領域，扶植數位內容及文化創意產業，並持續專研最擅長的休閒博弈遊戲，且放眼全球，以佈局國際市場為目標，將持續拓展海外，進軍東南亞、日本、歐美等地。
此外，集團長年支持公益、回饋社會，透過網銀基金會打造拾本書堂，提供弱勢兒童課後輔導，更以音樂教育為起點，為家庭境遇弱勢的孩童培養信心、學習自立。集團近年陸續推動永續發展，採企業自律的形式將永續事務內化，逐步實踐永續美好目標。興建中的網銀國際集團總部大樓，矗立於台中精華地段，也正緊鑼密鼓地籌建中，預計於2027年正式投入營運，未來將為產業提供更豐沛的遊戲研發技術與能量，朝向創新、多元、數位的新娛樂型態邁進。