AI偵測大腸息肉、肺結節！林百里看中的雲象　收服一堆大咖醫院

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場景再轉換到台大醫院，過去骨髓抹片分類計數是判斷血癌的關鍵，但判斷難度高，非常仰賴稀缺的專業醫師；但即使是有經驗的醫師，一位病人的資料就得花20分鐘判斷，且仍有誤判機率，準確率僅約60%。如今，台大醫院導入「骨髓抹片AI分類計數系統」後，只要5分鐘就可以完成準確率高達94%的判讀，除了提高準確率之外，也大大地降低了醫師的工作負荷。
在國泰醫院健檢中心，藉由「大腸鏡即時AI息肉偵測」協助醫師判讀是否有息肉，成為醫師的第2雙眼睛，避免醫師礙於時間壓力誤判或漏看息肉情形，準確度超過90%。另外，也可透過「低劑量電腦斷層肺結節AI偵測」，篩檢早期肺癌，只需要20秒就可以偵測小於1公分的肺結節，縮短過去醫師要耗費至少1小時判讀的時間，爭取黃金治療期。
《財訊》雙週刊指出，這些數位病理建置或AI輔助診斷系統背後，都靠1家成立短短8年的AI醫療影像新創公司—雲象科技。雲象手上握有兩項獲得衛福部食藥署認證上市的AI醫療影像技術—大腸鏡即時AI息肉偵測、骨髓抹片AI分類計數系統；其中，骨髓抹片AI分類計數系統還取得歐盟CE核准，取得醫療器材許可證。
「我每3個月都要跟林百里開會。」葉肇元與廣達董事長林百里合作的緣分，源自於一場論壇。2019年，在台大放射科醫學會舉辦的智慧醫療論壇中，葉肇元被邀請去擔任講師，從論壇一開始到結束，林百里都坐在台下專注聆聽。於是葉肇元找機會過去攀談，得知林百里正在尋找可以合作的軟體公司，進而展開合作。
葉肇元本身是台大醫學系畢業、南加大病理學博士候選人的醫科背景，而且赴美深造期間，發現對電腦編程及影像分析的熱情，決定創立雲象，他同時具備醫界與科技界溝通的語言，是林百里看上合作的重要關鍵，由廣達持有15%股權，成為雲象最大的股東。
過去，電子5哥想要把自家的智慧醫療產品賣進醫院，總是四處碰壁，關鍵在於不了解醫院與醫師的需求；而醫科出身的葉肇元非常清楚他們在醫治病患過程中遭遇的痛點，於是陸續萌生開發骨髓抹片AI分類計數系統、大腸鏡即時AI息肉偵測、血液疾病AI輔助診治、低劑量電腦斷層肺結節AI偵測等系統的想法，獲得衛福部食藥署認證上市後，再轉販售給醫院，如今雲象在台灣醫療影像AI輔助診斷系統的市占率已位居第一。
打入德國醫院 廣達也跟進
下一步，雲象正積極拓展海外市場，規畫在日本、德國開設子公司。「2023年營收會破億元，其中海外營收占4成，集中在德國與日本。」葉肇元估算著說。
《財訊》雙週刊指出，挾著台大合作的骨髓抹片AI分類計數系統，解決全球血癌診斷的難題，雲象因此獲得德國圖賓根大學附設醫院的關注。當醫院要做數位病理轉型時，就主動邀約雲象去投標，最終雲象也成功拿下這件專案。同時，透過與雲象的軟體搭配，廣達醫療照護平台品牌「QOCA」也一起打入這家德國醫院。
雲象同時也插旗日本市場，包括日本國立癌症研究中心東醫院，是日本權威腫瘤專科醫院，直屬國家衛生部。先前，該醫院準備要執行國家型研究計畫，剛好這時雲象主動提出合作，提供該計畫缺少的AI醫療影像分析技術。後來，雙方合作計畫的成果十分良好，東醫院也藉機引薦雲象給日本知名藥廠小野藥品，並獲得旗下投資公司小野數位健康投資挹注。
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