新冠肺炎再增溫！重症、死亡創新高　桃機明起定點定時發快篩

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疾管署說明，近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （69%）為多，其次為JN.1 （14%）及XBB.1.9.1 （6%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （52%）為多，其次為EG.5 （34%）及BA.2.86 （5%）等。
疾管署表示，因應近期全球呼吸道疾病發生率上升，且農曆春節將至，預期未來入出境旅客數將驟增，可能增加病毒傳播風險，為保障民眾健康，疾管署宣布自明（3）日起，於桃園國際機場定點定時提供每人1盒新冠肺炎家用快篩試劑予入出境旅客自由領取。
疾管署提醒，旅客可於有症狀時使用快篩試劑，及時分辨是否為新冠肺炎感染，並有助於後續就醫診治，前述提供COVID-19家用快篩措施，預定自今（2024）年1月3日起每日上午7時至晚間10時30分，於桃園國際機場第一航廈及第二航廈之接機大廳及出境大廳共4據點，提供旅客於入出境時自由領取，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至春節連假後。
疾管署呼籲，適逢新的年度開始，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，民眾出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生，出現呼吸道症狀應儘速就醫；入境時如有身體不適，應主動通知機場檢疫人員。
此外，疾管署提醒，民眾返國後亦應持續留意自身健康狀況，若有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知TOCC （旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，獲得完善醫療照護。此外，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。