催生AI晶片設計能力！從輝達找來幫手　英業達變身矽智財概念股

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邊緣AI運算 發現新商機
卓桐華親自挖角來自輝達的陳維超擔任英業達數位長，為了設計出自家5G智慧工廠能使用的AI晶片，成立了AI晶片設計處。陳維超專長為GPU硬體架構、電腦繪圖、電腦視覺以及計算照相學與擴增實境，曾擔任輝達的GPU架構師，也任職過諾基亞研究中心。沒想到多年之後，他成為英業達能夠跨足半導體晶片設計的關鍵人物。
邊緣AI運算的興起，讓英業達掌握到新契機。市場看好，未來10年AI運算將從集中化到分散式、雲端到邊緣端，將有更多的終端裝置具備AI運算能力。根據摩根士丹利最新的預估，邊緣AI半導體產值從2023年至2027年的年複合成長率將高達32%。
陳維超表示，「我們觀察到市場欠缺完整一站式AI IP導入服務，因此積極加入這個市場。」英業達首先於2020年底爭取到經濟部AI on Chip研發補助計畫，進一步優化AI編譯器工具鏈與AI加速器性能，開始擴展至各種邊緣AI運算的應用領域。
《財訊》雙週刊指出，英業達於2023年第1季正式發表「Vector MeshTM」嵌入式神經網絡處理器，訴求低功耗、高效能、高彈性架構3大優勢，第4季即以IP授權方式拿下台灣兩大IC設計廠的訂單，鎖定AI影像辨識及特殊數學運算類型，預計2024年下半年將正式導入AI PC。
半導體產業專家姚嘉洋表示，在AI PC產品中，英特爾、超微都擁有NPU設計的能力，並與CPU搭配運算。這次英業達發表的NPU技術鎖定影像辨識應用，預期英業達這次的合作對象當中，應該有台灣面板驅動IC設計大廠。
隨著邊緣AI運算需求起飛，在低功耗的訴求下，以安謀架構設計的NPU也將百花齊放，成為IC設計業者的兵家必爭之地。為什麼這兩家IC設計業者選擇與英業達合作？姚嘉洋認為，英業達身為筆電代工大廠，擁有PC產業鏈的資源，與英特爾等硬體規格主導大廠合作密切，可以協助過去經營非PC領域的IC設計業者進入市場。
不過，英業達競爭者不少，包括特斯拉、亞馬遜、高通、聯發科都推出具有NPU運算能力的AI晶片，而台灣新創公司耐能智慧以及面板驅動IC大廠奇景，也開發出低功耗、高效率及低成本的邊緣AI晶片。
打入IC 設計廠 外資看淡
奇景光電副總陳有棟即指出，從永續與節能減碳的方向來看，如何能在邊緣端以低功耗進行AI運算將是大勢所趨。舉例來說，ChatGPT大型語言模型每訓練一次，耗電量等同於荷蘭17萬戶1個月的用電量。另外，有95%的資料都在邊緣產生，適合先在邊緣端處理，再將有意義的資料往雲端上傳。
《財訊》雙週刊也發現，英業達這次以IP授權的方式成功獲得兩家IC設計廠採用，台灣也有許多矽智財供應的代表廠商，如力旺、世芯、創意、智原等高價股，但大多不是NPU產品的授權。此次英業達股價大漲反應，卻也有歐系外資潑冷水，該外資預估，未來2年，IP授權對英業達營收貢獻度很小，實質挹注有限，重申「中立」評等。
該外資指出，英業達在開發NPU IP的進展仍處於非常初級階段，也面臨來自成熟IC公司激烈競爭，不過，這確實表明英業達正在不斷努力探索AI領域的各種機會，尋求長期成長的新動能，只是前面道路仍充滿挑戰。
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