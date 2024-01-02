簡沛恩遭簡訊詐騙19萬！「50元停車費未繳」翻千倍 慘當被宰羔羊
藝人簡沛恩向來有「副業女王」之稱，拍完八點檔《天之驕女》之後，忙於餐飲、寵物友善、頭髮保養的品牌，拜訪全台材料供應商，這時慘遭詐騙集團趁虛而入，以造假的停車費簡訊，騙走簡沛恩5560歐元（約台幣19萬元），她苦嘆：「成了被宰的羔羊，還找不到凶手是誰。」
記者羅凌筠／綜合報導
簡沛恩收到停車費扣款失敗的簡訊，按照寄來的網址進入仿冒的電信網站繳費，A銀行2次拒絕她付款，簡沛恩改用B銀行的信用卡繳費，因為沒戴老花眼鏡，看到5開頭的數字，直覺聯想到50元停車費，當下不疑有他，送出OTP簡訊驗證碼，19萬台幣就這樣落入不肖歹徒手裡。
銀行方覺得交易異常，第一時間致電簡沛恩，即使事發1分鐘內已經聯絡上，還是無法取消支付，銀行方認為驗證碼是本人發送，也就沒辦法退款。由於操作繳費當下是深夜，簡沛恩馬上去警局報案，事後向金管會申訴遭到駁回。
簡沛恩以切身之痛分享，「有其他銀行朋友告訴我，收到OTP驗證，幣別要看清楚，每一個字都要對好，當然該我負責的必須要負責，只是詐騙這麼猖獗，不禁想問有什麼法律可以保護消費者？」
她認為，一般人並不清楚送出驗證碼後無法止付，希望相關法規再修改完善，讓刷卡人被詐騙時有個緩衝時間可以止血。
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