陳金鋒接手富邦悍將總教練！提出改善打擊良方 三大重點一次看
中職富邦悍將今（2）日召開記者會，正式宣布「鋒哥」陳金鋒接任總教練，他過去是中華隊的不動四棒，也希望可以在職棒舞台帶領團隊奪下冠軍，陳金鋒強調，當初會接主帥的原因，也提到自己考慮了幾天後，決定「挑戰」看看，並且他認為，球隊腳程不錯，最主要希望改善高飛球的機率，而是強化打擊，改善攻擊的效率。領隊林華韋也強調：「目標當然是總冠軍」。
記者吳政紘/新北報導
陳金鋒透露，當初主要是林華韋領隊告知，丘昌榮要辭職的消息，但想了幾天，從亞冠賽回來後，決定接下重任。他說：「生涯規劃中沒有當總教練這部分，只有時間點，時間到了，就把任務接下，只有開始與結束。當然沒有想過，也沒有規劃，但就努力去做看看。」
改造富邦悍將、陳金鋒上任要求三點：
一、團隊意識：
希望球員要為共同團隊努力，要有自信，知道自己在什麼位置。
二、加強上壘率與打擊：
陳金鋒強調，希望球員改善攻擊，去年擊球狀況不是很理想，大都是飛球，無法有效得分，希望改善，不管是滾地球還是各種方式，提高上壘率，球隊本來腳程就很好。
三、不要去想失誤：
去年富邦全隊失誤率每場為0.86，也就是說，每場只有2成的機率不會失誤，要如何降低失誤，陳金鋒認為要有自信，年輕球員守備常有差錯，但是更有經驗後，就會更有自信。
陳金鋒接任後，也希望丘昌榮教練留下來擔任首席教練，他說：「丘哥為戰績自請負責，但他這兩年跟球員相處，也了解球員狀況，大家一起努力，希望有更好表現。」
陳金鋒也提到，哥哥陳連宏之所以加入富邦悍將擔任基地統籌教練，主要是因為各自有各自的任務，就是去把自己的責任做好，跟個人工作比較有相關。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁