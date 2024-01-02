61歲楊紫瓊才剛結婚！突曬「嫩嬰腳丫照」曝喜訊：2024幸福的奇蹟
61歲楊紫瓊2023年憑電影《媽的多重宇宙》榮獲奧斯卡影后，同年7月底又與77歲「前法拉利總裁」尚陶德在日內瓦結婚，21日再帶老公回家鄉馬來西亞補辦婚禮；今（2）日喜上加喜，楊紫瓊再曬出「嫩嬰小腳丫」宣布喜訊：「2024幸福的奇蹟」，照片疑似是尚陶德46歲繼子尼古拉斯·陶德的孩子，讓楊紫瓊跳過當媽直接升格當奶奶。
記者黃雅琪／綜合報導
楊紫瓊今日在IG宣布喜訊：「2024的第一天、一個小奇蹟，我們是如此的幸福！無法告訴你我有多高興，我非常特別的開心。」照片中一隻戴有婚戒的手，捧著一名剛出生的嬰兒小腳丫，畫面溫馨又美麗。事實上，楊紫瓊與尚陶德愛情長跑19年，兩人7月底於日內瓦結婚，後來又回到楊紫瓊家鄉馬來西亞補辦婚禮，期間都不見楊紫瓊有懷孕跡象，由此可見不是她所生的孩子。
照片曝光後，網友也紛紛留言猜測孩子到底是誰的「孫子或者孩子？無論如何都要恭喜」、「61歲和77歲如果現在生了小孩，太不可思議了吧」、「會不會是找代理孕母？」、「很確定這是她的孫子，從她的聖誕節照片中看到她今年沒有懷孕。」
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